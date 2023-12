Sắp diễn ra Festival hoa - kiểng Sa Đéc

Ngày 8-12, tại làng hoa Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Tình đất - Tình hoa” sẽ diễn ra từ 30-12-2023 đến 5-1-2024 tại thành phố Sa Đéc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết Đồng Tháp là vùng đất nổi tiếng với những di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cùng nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là làng hoa kiểng Sa Đéc – thủ phủ hoa của miền Tây, được khởi nguyên là Làng hoa Tân Quy Đông với những nét đặc trưng khác biệt không nơi nào có được; nhiều loài hoa khoe sắc, người nông dân cần mẫn chuyên nghiệp, tài hoa. Họ là những nghệ nhân góp phần tạo nên giá trị cho làng hoa Sa Đéc.

Họp báo thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Nhằm tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi, tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng, ngành hàng chủ lực của Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp - đất sen hồng đến với du khách gần xa.

Đồng thời thông qua Festival, Đồng Tháp mong muốn giới thiệu với du khách hình ảnh vùng đất sen hồng nghĩa tình, năng động, sáng tạo với những giá trị văn hóa truyền thống - một điểm đến hấp dẫn và thân thiện.

Hiện trạng sản xuất hoa, kiểng tại Sa Đéc hiện nay là 950 ha với 2.000 chủng loại.

Theo ông Tuấn, để chuẩn bị tốt cho Festival, tỉnh đã tập trung triển khai đầu tư, chỉnh trang, hoàn thành các dự án mở rộng quảng trường thành phố Sa Đéc và cải tạo Công viên Hoa Sa Đéc; chỉnh trang đô thị, các điểm du lịch, vận động các hộ dân trên địa bàn tham gia trồng hoa, kiểng trang trí; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng không gian đón tiếp, phục vụ khách; làm mới và nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Du khách thích thú trải nghiệm dòng sông hoa ở khu du lịch Cánh đồng hoa Sa Đéc.

Trong khuôn khổ sự kiện này, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch ấn tượng được tổ chức với 09 Chương trình chính và 10 Chương trình hưởng ứng như không gian sắp đặt hoa, kiểng nghệ thuật, phiên chợ hoa, kiểng, hội nghị kết nối giao thương các sản phẩm hoa, kiểng, hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hoa kiểng; show diễn nghệ thuật cải lương trăm năm nguồn cội bên dòng Sa Giang…

Đặc biệt, lễ khai mạc Festival diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 30-12, tại Quảng trường thành phố Sa Đéc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được truyền hình trực tiếp hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng cho người xem.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho biết, hiện trạng sản xuất hoa, kiểng tại Sa Đéc hiện nay là 950 ha (tăng 222,8ha so với 2022) với 2.000 chủng loại; trong đó, phường Tân Quy Đông là 320ha, xã Tân Khánh Đông là 324ha.

Tổng số hộ sản xuất hoa, kiểng là 4.000 tăng 1.000 hộ so với năm 2022, chiếm khoảng 50% hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổng số hộ kinh doanh là 190, tập trung ở phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông.

Xây dựng kế hoạch Phát triển ngành hàng hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển ngành sản xuất hoa, kiểng tỉnh Đồng Tháp từng bước bền vững, tiến tới trở thành ngành đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng; góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành hàng hoa, kiểng đạt 7.000 tỉ đồng. Diện tích trồng hoa kiểng toàn tỉnh đạt trên 3.500 ha, chủ yếu tập trung ở thành phố Sa Đéc đạt trên 1.100 ha; huyện Lai Vung đạt trên 1.500 ha, huyện Lấp Vò đạt trên 450 ha, thành phố Cao Lãnh 50 ha. Dự án đã thực hiện khảo nghiệm, chọn lọc và chuyển giao cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu từ 2 - 3 giống hoa, kiểng mới phù hợp điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thực hiện chỉ dẫn địa lý cho một sản phẩm hoa, kiểng đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 198 tỉ đồng.

HẢI DƯƠNG