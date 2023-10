Sắp xét xử Thảo 'lụi' cùng đồng phạm trong vụ án hủy hoại tài sản

Thẩm phán Nguyễn Thị Như Xuân, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa ký quyết định đưa vụ án hủy hoại tài sản ra xét xử sơ thẩm. Phiên xử dự kiến diễn ra trong ba ngày 17,18 và 19-10.

Thảo lụi bị bắt tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Ảnh cắt từ clip.

Sáu bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi, 58 tuổi); Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi); Phạm Quốc Cường ( 36 tuổi); Phan Anh Kim (50 tuổi); Lê Danh Thuận (44 tuổi) và Lê Minh Khôi (41 tuổi).

Bị cáo đầu vụ Thảo lụi có ba luật sư bào chữa, Phương cũng có ba luật sư bào chữa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10-2019, ông MTP (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) thuê người xây dựng tường rào quanh thửa đất 4.000m2 của mình bỏ tiền mua tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Khi nhóm thợ hồ đang xây dựng tường rào thì nhóm người do Thảo lụi cầm đầu kéo đến quậy phá. Thảo lụi ra lệnh cho đàn em đập phá vách tường rào vừa xây dài 38m gây sụp đổ hoàn toàn, gây thiệt hại tài sản của ông P.

Công an khám xét căn biệt thự của Thảo lụi hôm 3-6.

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và đến ngày 3-6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét biệt thự của Thảo tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Tuy nhiên, Thảo đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi cảnh sát ập vào. Sau hơn hai ngày huy động lực lượng truy xét, ngày 5-6, cảnh sát đã bắt giữ Thảo khi đang lẩn trốn trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TPHCM.

Cảnh sát đã thu giữ rất nhiều hành lý của Thảo và năm chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim điện thoại mang theo để liên lạc.

PHÚ NHUẬN