Sầu riêng 9 năm tuổi có giá bồi thường gần 14 triệu đồng khi nhà nước thu hồi đất 26/12/2024 11:25

UBND TP Cần Thơ vừa ký quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi (không bao gồm vật nuôi là thủy sản) khi nhà nước thu hồi đất.

Giá bồi thường cây lúa là 6.000 đồng/m2. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, về đơn giá bồi thường đối với cây trồng hàng năm có danh mục 35 loại cây lúa, rau, hoa, quả, củ, với đơn giá thấp nhất 6.000 đồng/m2 và cao nhất là 84.000 đồng/m2.

Đơn giá bồi thường cây lâu năm, đối với cây cho thu hoạch nhiều lần, danh mục có 49 loại cây, chủ yếu là cây ăn quả. Trong đó, đáng chú ý có nhiều cây ăn quả tuổi đời rất cao như cây bòn bon có đơn giá bồi thường đến năm thứ 27; cây măng cụt, me, sapo bồi thường đến năm thứ 22; cây đào lộn hột (điều) và xoài cát Hòa Lộc bồi thường đến năm thứ 21…

Đơn giá bồi thường cho năm đầu tiên, cây được bồi thường thấp nhất là cây chuối với giá 51.000 đồng/cây; cây được bồi thường cao nhất là cây măng cụt với giá 462.000 đồng/cây.

Những cây có giá trị cao như cây sầu riêng có giá cao nhất là vào năm thứ 9, với giá 13.908.000 đồng/cây; măng cụt năm thứ 9 có giá 7.461.000 đồng/cây; xoài cát Hòa Lộc năm thứ 6 có giá 4.623.000 đồng/cây…

Cây sầu riêng vào năm thứ 9 có giá bồi thường cao nhất là hơn 13,9 triệu đồng/cây. Ảnh: CL

Đơn giá bồi thường cây lâu năm (đối với cây lấy gỗ) gồm nhóm phân theo đường kính gốc, từ dưới 10 cm đến trên 60 cm, giá thấp nhất 15.000 đồng/cây và cao nhất 3 triệu đồng/cây (cây sưa đỏ). Nhóm cây phân theo chiều cao, từ dưới 2m đến trên 7m, có giá thấp nhất 4.500 đồng/cây và cao nhất 150.000 đồng/cây.

Đối với hoa - cây kiểng (kể cả cây làm hàng rào), bồi thường chi phí di dời và thiệt hại do di dời gây ra. Mức bồi thường tùy theo đặc điểm từng loại hoa, cây kiểng do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét quyết định đối với trường hợp nhỏ, lẻ. Đối với trường hợp vườn hoa, cây kiểng mang tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuê đơn vị tư vấn xác định.

Trường hợp không thể di dời (do không còn đất để di dời và do điều kiện khách quan mà chủ hộ không thể di dời hoa, cây kiểng khi Nhà nước thu hồi đất), đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét bồi thường. Mức bồi thường tùy theo đặc điểm từng loại hoa, cây kiểng do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét quyết định đối với trường hợp nhỏ, lẻ. Đối với trường hợp vườn hoa, cây kiểng mang tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuê đơn vị tư vấn xác định.

Trường hợp cây trồng chưa có quy định đơn giá tại quyết định này, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định loại cây trồng tương đương tại quyết định này để lập và phê duyệt phương án bồi thường. Trường hợp không xác định được cây trồng tương đương thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Sở NN&PTNT xác định đơn giá bồi thường, trình UBND TP phê duyệt.

Vườn hoa, cây kiểng mang tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuê đơn vị tư vấn xác định. Ảnh: NHẪN NAM

Đơn giá bồi thường đối với vật nuôi không là thủy sản, cụ thể là chim yến thì mức bồi thường được tính bằng tổng sản lượng tổ yến trong một năm cho mỗi nhà nuôi yến. Sản lượng tổ yến/năm được tính bằng sản lượng khai thác tại thời điểm kiểm kê (chỉ tính tổ yến không có trứng hoặc chim non và được tính cho một lần thu hoạch) nhân 3 lần. Đơn giá bồi thường đối với sản lượng tổ yến theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê.

Đối với vật nuôi khác, khi phát sinh đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Sở NN&PTNT xác định mức bồi thường theo đơn giá thực tế, trình UBND TP phê duyệt. Bạn đọc xem chi tiết bảng giá bồi thường tại đây.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20-12-2024; thay thế Quyết định số 17/2022 của UBND TP Cần Thơ quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất.