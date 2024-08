SAWACO: Tỉ lệ thất thoát nước giảm mạnh 05/08/2024 05:39

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm, tỉ lệ thất thoát nước ở các công ty trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giảm 1,6% so với năm 2023 và giảm 3,11% so với kế hoạch năm 2024.

Đảm bảo cung cấp nước ổn định cho người dân và giảm tỉ lệ thất thoát nước là nhiệm vụ hàng đầu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Vì vậy, ngay từ đầu năm, các công ty đã xây dựng kế hoạch về lộ trình giảm thất thoát nước hằng tháng từ đầu năm 2024.

SAWACO sẽ thay thế ống nước cũ mục, nguy cơ rò rỉ thất thoát nước cao. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tỉ lệ thất thoát nước giảm mạnh

Theo SAWACO, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch về lộ trình giảm thất thoát nước hằng tháng từ đầu năm 2024. Vì vậy, nhiều đơn vị đã giảm sâu tỉ lệ thất thoát nước so với kết quả năm 2023. Cụ thể, tổng công ty đã giảm tỉ lệ thất thoát nước 12,79% trong sáu tháng đầu năm, giảm 1,6% so với năm 2023 và giảm 3,11% so với kế hoạch năm 2024.

Trong đó, hầu hết công ty cổ phần, xí nghiệp cấp nước đã đạt kết quả tỉ lệ thất thoát nước theo lộ trình đã đề ra, đặc biệt một số công ty có tỉ lệ dưới 10% như các công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, Gia Định, Bến Thành.

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết năm 2024, kế hoạch tỉ lệ thất thoát nước của SAWACO là 15,9%, kế hoạch này đi theo lộ trình hướng đến năm 2030 sẽ đạt 14,5%.

Đối với SAWACO, giảm thất thoát nước luôn là một trong các nhiệm vụ mục tiêu hàng đầu đã và đang được thực hiện liên tục qua nhiều năm. Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy SAWACO đã tập trung nguồn lực để đạt mục tiêu và đã đi đúng lộ trình đề ra.

“Để đạt được kết quả trên, SAWACO đã áp dụng một số biện pháp chính để giảm tỉ lệ thất thoát nước như sau: Đề ra lộ trình kế hoạch tỉ lệ thất thoát nước cho toàn SAWACO và từng đơn vị cùng với các giải pháp phù hợp; phân vùng tách mạng và giảm thất thoát nước chủ động tại từng khu vực đã được chia nhỏ. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tỉ lệ thất thoát nước của từng khu vực.

Bên cạnh đó là tiến hành dò bể và sửa bể kịp thời, đảm bảo chất lượng; công tác thi công và chất lượng vật tư được kiểm soát, đảm bảo kỹ thuật; giảm thất thoát nước vô hình, giảm khai thác nước ngầm” - ông Đắng nhấn mạnh.

Xây dựng lộ trình giảm thất thoát nước theo từng tháng

Phó tổng giám đốc SAWACO cho biết: Tỉ lệ thất thoát nước giảm cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của SAWACO có hiệu quả, công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước đã được thực hiện tốt. Giảm thất thoát nước ngoài việc mang lại lợi ích kinh tế cho SAWACO như tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất còn mang lại ý nghĩa cao hơn trong trách nhiệm phục vụ an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng. Từ đó, góp phần trong mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt như hiện nay.

Để mang lại hiệu quả, SAWACO đã xây dựng kế hoạch giảm thất thoát nước giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TP.HCM. Vì vậy, các đơn vị xây dựng kế hoạch về lộ trình giảm thất thoát nước lũy kế theo tháng - từ nay đến cuối năm 2024 nhằm đạt được tỉ lệ thất thoát nước được giao.

Trong thời gian tới, SAWACO tiếp tục thực hiện các giải pháp đã mang lại hiệu quả trong công tác giảm thất thoát nước và đẩy mạnh ở một số công tác trọng tâm như sau: Tập trung giảm thất thoát nước tại các đơn vị có tỉ lệ thất thoát nước còn cao; tiếp tục giảm thất thoát nước chủ động tại các khu vực đã được phân vùng tách mạng.

Đồng thời, SAWACO tập trung phân vùng, thiết lập các khu vực quản lý đồng hồ tổng tại các đơn vị chưa phân vùng, cải tạo thay thế ống cũ mục, ống có vật liệu, tiêu chuẩn không còn phù hợp, nguy cơ rò rỉ thất thoát nước cao; phát triển mạng lưới đồng bộ theo nhu cầu tiêu thụ và tăng thêm nguồn nước.

SAWACO cũng tăng cường công tác quản lý mạng lưới, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các sự cố trên mạng; công tác kiểm soát chất lượng vật tư, chất lượng thi công công trình; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành mạng lưới cấp nước.

Bên cạnh đó là giảm thất thoát nước vô hình bằng cách tăng cường công tác quản lý khách hàng, quản lý đồng hồ nước; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảm thất thoát nước qua công tác đào tạo, hợp tác trao đổi kỹ thuật; xây dựng tỉ lệ thất thoát nước kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của SAWACO.•