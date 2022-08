SAWACO tiếp tục sứ mệnh cấp nước an toàn, liên tục

Ngày 16-8, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tại đây, SAWACO và Công an TP.HCM đã thực hiện ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TP”.

Bảo vệ nguồn nước là vô cùng quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Duy Khang, Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp, cho biết nhà máy được xây dựng từ năm 2001, được sản xuất theo quy chuẩn nước sạch Bộ Y tế. Nhà máy đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho người dân TP và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời gian qua.

Chính vì vậy, nhà máy luôn có lực lượng bảo vệ nguồn nước, đảm bảo hành lang tuyến ống của ngành nước được an toàn, liên tục. Lực lượng chức năng luôn chủ động trực 24/24 giờ, thường xuyên giám sát các phương tiện nhà máy, trạm bơm.

Đại diện SAWACO cho biết “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả tập thể SAWACO trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, SAWACO luôn xác định phải gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công ty xem đây là nhân tố góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Thời gian qua, SAWACO đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt được một số kết quả nổi bật như xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các nhà máy nước. Bên cạnh đó, bảo vệ an toàn các hệ thống tuyến ống truyền tải và truyền dẫn nước, đảm bảo việc cung cấp nước an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân TP.

SAWACO cũng đã nâng cao tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về đảm bảo an ninh, quốc phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ, công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ nội bộ tại trụ sở SAWACO cũng như các công ty thành viên.

Công an TP.HCM và Sawaco sẽ phối hợp, tăng cường đảm bảo an ninh trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TP.HCM.

Ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước

Ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO, cho biết tập thể sẽ nỗ lực thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại doanh nghiệp. Trong đó, SAWACO tiếp tục thực hiện tốt nhất sứ mệnh cấp nước an toàn, liên tục với chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là để cả tập thể cùng nhìn lại các hoạt động nổi bật của SAWACO trong thời gian qua.

Với ý thức về nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, SAWACO đặt việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các nhà máy nước, các đơn vị cấp nước, các khu vực có tuyến ống truyền tải đi qua là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bên cạnh đó, SAWACO đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cấp nước.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an TP.HCM và SAWACO sẽ tạo điều kiện cho công ty đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, SAWACO sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn lực lượng tự vệ tại các đơn vị. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện thể lực, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng này. Từ đó xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan thực sự vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

SAWACO cũng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng các phương án bảo vệ các nhà máy nước, trạm bơm nước thô, các tuyến ống truyền tải nước sạch, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp mất an ninh, an toàn cấp nước.

Thông qua các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, SAWACO sẽ kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào. Từ đó, tạo sự lan tỏa và tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP.

Tại Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, SAWACO đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các công trình cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong cộng đồng.•