Sẽ cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất ở dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm

Ngày 4-8, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi họp, cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp chiếm đất trong cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức).

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, qua rà soát, cơ quan chuyên môn đã lập biên bản vi phạm hành chính 53 trường hợp lấn chiếm hơn 32 ha (trong tổng số diện tích Cụm Công nghiệp là 34,94 ha).

Trong đó, số trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng là 23 trường hợp (lấn chiếm 8,6 ha) và số trường hợp xác định được được đối tượng là 30 trường hợp (lấn chiếm 23,69 ha).

Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên, UBND tỉnh cũng như cấp huyện và xã đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm.

Trước khi ban hành các quyết định cưỡng chế, cơ quan chức năng đã nhiều lần đối thoại với các hộ dân, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quyết định xử phạt cũng như giao lại diện tích đất đã lấn chiếm.

Kế hoạch cưỡng chế dự kiến sẽ chia làm hai đợt: Trong tháng 8-2022 sẽ cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả 23 trường hợp đất lấn chiếm vắng chủ; các trường hợp còn lại sẽ được tiến hành trong tháng 9-2022.

Được biết, trong các trường hợp lấn chiếm đất, có bốn trường hợp thuộc trường hợp nghèo và cận nghèo. Trong quá trình cưỡng chế, chính quyền sẽ hỗ trợ về tiền thuê nhà ba tháng đối với những trường hợp khó khăn.

Đối với việc một số hộ dân đề nghị cấp giấy chứng nhận trước đó, lãnh đạo UBND huyện cho rằng khu vực đất này là do người dân lấn chiếm mà có, thực tế diện tích đất này do Nhà nước quản lý. Do đó, không có căn cứ để xem xét cấp quyền sử dụng đất.

Phần diện tích đất thu hồi được sau khi cưỡng chế sẽ bàn giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bảo vệ và sử dụng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Tề (xã Quảng Tâm) đã tự nguyện bàn giao lại diện tích đã lấn chiếm. Theo ông Tề, trước đó do thấy diện tích đất này không có ai sử dụng nên ông đã khai hoang để trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, đến nay chính quyền yêu cầu trả lại diện tích đất này nên ông chấp hành.

Trong khi đó, trao đổi với PV, một người dân (nằm trong diện bị chính quyền yêu cầu giao lại đất) bức xúc nói, ông đã đến đây từ nhiều năm trước và đã khai hoang mới có được đất như bây giờ.

“Chính quyền muốn thu hồi lại diện tích đất này của tôi thì phải đền bù, phải thực hiện chính sách an sinh phù hợp với người dân chúng tôi.” người này nói.