Sẽ khởi công dự án tạo sức hút mới cho du lịch Bãi Sau Vũng Tàu 01/09/2024 20:41

(PLO)- Hai ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ 2-9, lượng khách đổ về các bãi tắm, trong đó có Bãi Sau Vũng Tàu chưa quá đông, một phần do ảnh hưởng của thời tiết thường mưa về chiều tối.

Ngày 1-9, theo ghi nhận của PLO, lượng du khách về TP Vũng Tàu vui chơi, tắm biển tăng nhiều hơn so với ngày 31-8.

Kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay thời tiết tại Vũng Tàu không quá thuận lợi, có mưa vào buổi chiều và tối. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc vui chơi, tham quan của du khách cũng như tham dự các sự kiện giải trí tại khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu vào buổi tối.

Cũng theo ghi nhận, tại bãi biển, các khu du lịch, công viên, khu vực công cộng du khách chấp hành tốt nội quy, không làm ảnh hưởng môi trường, mỹ quan đô thị.

Khu vực biển Bãi Sau Vũng Tàu ngày 1-9. Ảnh: TK

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch (gọi tắt là trung tâm), khẳng định du khách đến vui chơi, tắm biển tại các bãi tắm ngày 1-9 tăng hơn nhiều so với ngày đầu kỳ nghỉ. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, vệ sinh môi trường bãi biển, khu vực công viên công cộng tiếp tục được đảm bảo, các lực lượng ứng trực thường xuyên…

Cũng theo ông Tộ, trước Lễ 2-9, trung tâm đã phân công 23 nhân viên cấp cứu thủy nạn của trung tâm và 18 nhân viên hợp đồng dịch vụ ngoài để đảm bảo ứng trực 100% quân số tại khu du lịch, bãi biển (Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Dâu, Bãi Vọng Nguyệt, Bãi Sau và Bãi Thủy Tiên) và các đài cứu hộ. Cùng đó là trang bị bốn mô tô trượt nước (cano), loa, còi, cờ hiệu, biển báo, dây phao, phao cứu sinh...

Trung tâm cũng lắp đặt và bảo trì dây phao tại khu vực Bãi Trước, Bãi Dứa, bãi tắm Vọng Nguyệt- New Ô Quắn - Mũi Nghinh Phong nhằm đảm bảo cho du khách và người dân tắm biển an toàn.

Ngoài ra, Trung tâm còn cắm cờ hiệu, biển báo vùng ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm tại các bãi tắm; sử dụng mô tô trượt nước tuần tra, yêu cầu người tắm biển không bơi xa bờ, không tắm biển tại khu vực ao xoáy và khi trời tối. Phân công lực lượng y tế ứng trực sẵn sàng hỗ trợ du khách…

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch cùng Tổ công tác Bãi Sau Vũng Tàu (Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự) kiểm tra, hỏi thăm các HTX du lịch. Ảnh: TK

Ngày 1-9, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cũng đã đi khảo sát thực tế và làm việc với Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch cùng các phường ven biển, đơn vị liên quan về công tác ứng trực dịp Lễ 2-9.

Ông Thuấn cho biết trước Lễ 2-9, TP Vũng Tàu đã triển khai cao điểm về chỉnh trang đô thị, dọn dẹp các khu vực còn rác thải, biển quảng cáo treo dán trên tường. Các phường cũng thường xuyên ra quân kiểm tra.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu thông tin thêm về tiến độ dự án chỉnh trang góp phần thay đổi bộ mặt du lịch Bãi Sau trong năm 2025. Ảnh: TK

“Trong dịp Lễ, tại khu vực Bãi Sau có ba sự kiện âm nhạc lớn, TP đã bố trí lực lượng an ninh để hỗ trợ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách khi tham gia vui chơi, thưởng thức” - ông Thuấn nhấn mạnh.

Thông tin thêm, ông Vũ Hồng Thuấn cho hay TP Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra. Đặc biệt, tập trung vào chỉnh trang đô thị đến hết 30-9, tiếp tục giữ hình ảnh môi trường du lịch, đô thị Vũng Tàu xanh- sạch- đẹp.

Trong tháng 9 này TP cũng sẽ hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Dự kiến đến cuối tháng 4-2025 cơ bản hoàn thành. Khi đó, khu vực Bãi Sau sẽ là một điểm đến du lịch mới và hấp dẫn cho du khách.

Khu vực Bãi Sau Vũng Tàu sau khi được chỉnh trang, hoàn thành vào cuối tháng 4-2025 sẽ trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn cho du khách. Ảnh: TK

Hiện nay, tỉnh đang tổ chức đấu giá khu đất 96 ha tại Đường 3 tháng 2 để làm dự án đô thị và du lịch. TP Vũng Tàu đã đưa ra “đầu bài” cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá khu đất là trong năm 2025 phải đưa vào hoạt động sản phẩm du lịch là công viên chuyên đề.

"Với những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn như vậy sẽ góp phần cùng với các dịch vụ sẵn có thúc đẩy phát triển, thu hút khách du lịch đến Vũng Tàu..." - ông Vũ Hồng Thuấn cho hay.