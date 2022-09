Sene Dolta tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi

(PLO)- Hàng nghìn người dân đã đổ về sân đua bò huyện Tịnh Biên xem Hội đua bò Bảy Núi sau 2 năm tạm hoãn do dịch COVID-19

Ngày 24-9, tại sân đua bò huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27-2022 sau 2 năm tạm hoãn do dịch COVID-19.

Từ rất sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về sân đua bò, chọn cho mình vị trí tốt nhất để xem cuộc tranh tài của những đôi bò.

Hội đua bò Bảy Núi là một dạng thức lễ hội nông nghiệp độc đáo có một không hai của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, An Giang gồm hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Hội Đua bò Bảy Núi năm nay diễn ra đầy kịch tính với sự tranh tài của 56 đôi bò thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn tỉnh An Giang và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (2 đôi bò).

Tất cả tạo nên một nét văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi, lưu luyến biết bao du khách khi đặt chân đến với An Giang.

Đặc biệt, Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của dân tộc Khmer Nam bộ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước. Đó là thời gian mà người Khmer bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, ng2ày hội còn là một sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa cho người nông dân Khmer các phum, sóc sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng.

