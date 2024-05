Sét đánh trúng thuyền nan làm hai vợ chồng thương vong 06/05/2024 15:11

Ngày 6-5, thông tin từ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, sáng cùng ngày, trên địa bàn phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra mưa giông, xuất hiện sét đánh trúng thuyền nan đánh bắt thuỷ sản làm hai vợ chồng thương vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 6 giờ sáng nay, 6-5. Khi này, anh N.V.N., 45 tuổi và vợ là chị H.T.H., 44 tuổi, cùng trú tại thôn Bấc, xã Liên Vị đang đi đánh bắt thủy sản tại hòn Đồi Thờ, thuộc phường Hà An thì bất ngờ gặp mưa giông, sấm sét.

 Hiện trường vụ việc sét đánh trúng thuyền nan khiến hai vợ chồng thương vong. Ảnh: CTV

Hậu quả, anh N.V.N. bị sét đánh tử vong, chị H.T.H bị thương nhẹ, chiếc thuyền nan bị lật úp. Ngay sau sự việc, một số ngư dân phát hiện sự việc đã phối hợp hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân bị sét đánh vào bờ.

Về phía chính quyền địa phương, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình chăm lo hậu sự cho nạn nhân.

Như vậy, chỉ trong hai tuần qua, trên địa bàn phường Hà An đã xảy ra hai vụ việc liên quan đến mưa giông, khiến có người thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 5 giờ 10 ngày 25-4, trên luồng sông Chanh, thuộc phường Hà An, thị xã Quảng Yên đã xảy ra vụ mưa giông, gió lốc thổi lật thuyền nan chở sáu ngư dân đi làm đầm thuỷ sản. Hậu quả, bốn người phụ nữ tử vong do đuối nước, hai người còn lại may mắn bơi được vào bờ.