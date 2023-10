Shevchenko gửi lời xin lỗi, tiết lộ lý do anh thất bại ở Chelsea

(PLO)- Andriy Shevchenko tiết lộ lý do anh thất bại ở Chelsea và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Những chấn thương đã đeo bám cựu tiền đạo người Ukraine Andriy Shevchenko trong thời gian anh chơi bóng ở Chelsea. Và cuốn sách mới mang tên “My Life, My Football” của Andriy Shevchenko hé lộ, cơ thể anh đã suy sụp như thế nào. Andriy Shevchenko, 47 tuổi tiết lộ mức độ nghiêm trọng của chấn thương đã gây ra cơn ác mộng cho anh ở Chelsea.

Biểu tượng người Ukraine Andriy Shevchenko gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge vào năm 2006 với bản hợp đồng trị giá 30,8 triệu bảng Anh từ AC Milan với rất nhiều hi vọng nhưng anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng. Andriy Shevchenko chỉ ghi được 22 bàn thắng trong hai năm ở Chelsea.

Những chấn thương đã đeo bám Andriy Shevchenko trong thời gian ở The Blues và cuốn sách mới của anh “My Life, My Football” tiết lộ cơ thể anh đã suy sụp như thế nào. Shevchenko, 47 tuổi, kể chi tiết lý do anh gặp vấn đề sau World Cup 2006 ở Đức và mọi thứ chưa bao giờ khá hơn với hai ca phẫu thuật thoát vị và chấn thương lưng.

Andriy Shevchenko nói: “Tôi muốn mọi người hiểu những khó khăn của tôi là do vấn đề thể chất. Người hâm mộ rất tuyệt vời với tôi nhưng thật đáng buồn là tôi chưa bao giờ thể hiện được khả năng tốt nhất của mình.

Tôi lo sợ mình sẽ phải giã từ bóng đá. Tôi cảm thấy tồi tệ cho mọi người và câu lạc bộ Chelsea. Tôi sẵn sàng cho cả thế giới để đáp lại tình cảm mà họ đã dành cho tôi. Thay vào đó, tôi đã tan vỡ. Tôi xin lỗi".

Vấn đề của Andriy Shevchenko bắt đầu từ trước khi anh gia nhập Chelsea. Trong trận thua 0-3 của Ukraine ở tứ kết World Cup 2006 trước đội sau đó vô địch là Ý, Shevchenko bị chấn thương đầu gối. Quá trình hồi phục vội vàng và không đúng cách khiến Andriy Shevchenko mệt mỏi khi bắt đầu sự nghiệp ở Chelsea.

Andriy Shevchenko cho biết: “Tôi đã cố gắng hết sức và cống hiến hết mình: đó chỉ là con đường của tôi. Tuy nhiên, tôi biết “động cơ của tôi không chạy như bình thường”. Báo chí chỉ trích tôi nặng nề nhưng chỉ có tôi mới biết vấn đề thực sự: nỗi mệt mỏi đáng nguyền rủa đó chưa bao giờ nguôi ngoai”.

Mọi chuyện được cải thiện vào đầu năm 2007, Chelsea vô địch League Cup nhưng Shevchenko phát hiện mắc chứng thoát vị. Andriy Shevchenko đã thi đấu trong cơn đau, sau đó anh đã bỏ lỡ trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool và trận chung kết FA Cup với Manchester United trước khi có một kỳ nghỉ hè sau mùa giải.

Andriy Shevchenko tiết lộ: “Trong quá trình phẫu thuật, có điều gì đó không như kế hoạch. Tôi đã không thể trở lại như trước đây”.

Shevchenko bước vào mùa giải tiếp theo vẫn chưa ổn. Sau trận Chelsea hòa Aston Villa 4-4 trong Ngày tặng quà với Aston Villa, trong đó Andriy Shevchenko ghi hai bàn, cựu danh thủ người Ukraine phải trải qua ca phẫu thuật thất bại, nó khiến anh bị thoát vị đĩa đệm ở lưng.

Andriy Shevchenko nói thêm: “Tôi mất hết sức lực. Tôi đang có phong độ dồi dào thì thời điểm tồi tệ nhất có thể xảy ra là chấn thương. Tôi gần như chỉ còn là cái bóng của một cầu thủ mà tôi từng biết”.

Mùa giải của Chelsea kết thúc trong tuyệt vọng hơn khi họ thua Manchester United đầy cay đắng trong loạt sút luân lưu ở chung kết Champions League 2008. Andriy Shevchenko ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu đó. Sau đó, Andriy Shevchenko phát hiện chứng thoát vị đĩa đệm của anh không ổn trong chuyến đi Mỹ của Chelsea. Thế là anh buộc phải phẫu thuật một lần nữa.

Andriy Shevchenko đầy bất ổn kết thúc thời gian thi đấu cho Chelsea bằng cách quay lại AC Milan dưới dạng cho mượn. AC Milan là nơi đã giúp Shevchenko vươn tới mọi đỉnh cao trong sự nghiệp, nhưng anh không bao giờ có thể trở lại như trước. Shevchenko thi đấu cho AC Milan thêm 18 trận nhưng không ghi được bàn nào, trước khi anh chia tay sự nghiệp cầu thủ ở Dynamo Kiev. Sau đó, Andriy Shevchenko có thời gian làm HLV trưởng tuyển Ukraine và CLB Genoa.

