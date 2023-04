Shipper chiếm đoạt tiền hàng: Tòa tuyên tội tham ô tài sản

(PLO)- HĐXX phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên bị cáo Hoài phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-4, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm lần 2 vụ bị cáo Bành Tất Hoài (nhân viên giao hàng) chiếm đoạt 27,1 triệu đồng tiền hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh TP.HCM.

HĐXX tuyên không chấp nhận kháng nghị của VKS và kháng cáo của bị cáo Hoài, tuyên bị cáo Hoài y án sơ thẩm ba năm tù về tội tham ô tài sản.

Tại tòa, bị cáo Hoài khai bị cáo vào làm việc tại công ty theo hình thức ký quỹ, qua 6 tháng thử việc sẽ được ký hợp đồng. Bị cáo giao hàng cho khách và thu tiền nộp lại công ty; mỗi đơn giao được bị cáo nhận 4.800 đồng.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị, sửa bán án sơ thẩm, tuyên bị cáo Hoài phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, nộp lại tiền chiếm đoạt… VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo mức án từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù.

HĐXX nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án và thẩm tra tại tòa, xác định Hoài là người được Công ty CP Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh TP.HCM tuyển dụng, giao công việc cụ thể là thông qua tài khoản công ty cấp để truy cập ứng dụng giao hàng. Hoài có nhiệm vụ giao hàng cho khách, nhận tiền và nộp về công ty; nếu không giao được phải trả hàng về kho.

Theo HĐXX, trong phạm vi, nhiệm vụ của mình, bị cáo Hoài có quyền thu tiền của khách hàng, trường hợp khách hàng không trả tiền có quyền từ chối khách hàng; bị cáo quản lý số tiền trong thời gian quy định để nộp về công ty. Tuy nhiên, ngày 7 đến 28-10-2020, Hoài giao 13 đơn hàng, không mang tiền về công ty mà dùng thủ đoạn để chiếm đoạt 27,1 triệu đồng.

Căn cứ khoản 2 Điều 352 BLHS: “Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ”.

Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quy định: “Do một hình thức khác quy định tại khoản 2 Điều 352 BLHS là trường hợp không phải do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng nhưng được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ đó”.

HĐXX có đủ căn cứ xác định bị cáo Hoài là người có chức vụ, quyền hạn; lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản mà bị cáo có trách nhiệm quản lý. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội tham ô tài sản.

Bên cạnh đó, bị cáo Hoài chiếm đoạt 27,1 triệu đồng nhưng cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại” là không đúng, cần rút kinh nghiệm.

