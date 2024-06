Sĩ tử dự khảo sát vào lớp 6 thích thú với câu hỏi về Ronaldo 15/06/2024 12:05

Sáng nay, hơn 4.500 sĩ tử đã hoàn thành bài khảo sát vào lớp 6 tại bốn trường THCS ở địa bàn TP Thủ Đức và quận 7.

Tại TP Thủ Đức, khảo sát vào lớp 6 được thực hiện để tuyển sinh vào Trường THCS Hoa Lư, Trường THCS Bình Thọ và Trường THCS Trần Quốc Toản 1. Số lượng thí sinh đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 là 2.900.

Sĩ tử tươi cười rạng rỡ sau khi kết thúc bài khảo sát năng lực tại Trường THCS Bình Thọ, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh tham dự khảo sát tại Trường THCS Bình Thọ cho rằng đề khảo sát khá vừa sức. Nhiều em ấn tượng với câu hỏi về cầu thủ bóng đá Ronaldo trong phần tự luận môn tiếng Anh.

Hồng Đăng, học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh cho biết đề khảo sát vào lớp 6 gồm kiến thức các môn tiếng Anh, Toán tư duy...và tiếng Việt.

Vốn mê bóng đá nên câu hỏi về Ronaldo khiến em thích thú. Câu hỏi yêu cầu học sinh viết lại câu dựa trên các từ đã cho sẵn. Cụ thể Đăng đã viết: “Nhiều người cho rằng Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Alot of people think Ronaldo is the best football player”.

Trong khi đó, bạn của Đăng lại viết: "Có nhiều cầu thủ nổi tiếng nhưng với tôi Ronaldo là người xuất sắc nhất thế giới".

Đánh giá tổng quát về đề thi, Đăng cho biết môn Toán và tiếng Anh khá ổn, riêng môn tiếng Việt do em không đầu tư nhiều nên hơi khó.

Phạm Minh Bảo An, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết cảm thấy tiếc vì không hoàn thành các câu do không kịp giờ.

Phụ huynh trò chuyện với thí sinh sau khi kết thúc bài khảo sát năng lực. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong đề phần tiếng Anh trắc nghiệm gồm 20 câu, Bảo An nói em làm khá tốt vì hiểu và nắm chắc các kiến thức xã hội.

Phần tự luận tiếng Anh có câu về Ronaldo. Đề yêu cầu sắp xếp từ để viết lại câu không quá 15 từ. “Có rất nhiều cầu thủ đá bóng nhưng con nghĩ Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng nhất” - An viết.

Theo An, môn Toán gồm bốn câu. Các câu hỏi đều ra từ những kiến thức đã học, tuy nhiên do không phân bổ thời gian hợp lý nên con không làm không kịp. Còn phần tiếng Việt, đề yêu cầu viết tiếp đoạn văn để tạo nên cái kết gồm 6-8 câu. Trong khi đó nội dung của đoạn văn là nói về nhóm bạn quyên góp sách cho các bạn nghèo, không may mắn.

“Với đề thi này, em làm được khoảng 70%. Em đã nỗ lực hết sức nên kết quả thế nào, em cũng thấy hài lòng” - An nói thêm.

Phạm Phú Khang, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP Thủ Đức tự tin về bài làm của mình. “Đề vừa sức. Bốn câu hỏi trong môn Toán em đã từng làm. Kiến thức về tiếng Anh nằm trong chương trình. Phần tiếng Việt yêu cầu viết thêm 6-8 câu để hoàn thiện. Em làm khá ổn” - Khang chia sẻ.

3 học sinh Trường Tiểu học Linh Chiểu, TP Thủ Đức đánh giá đề khảo sát không khó. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đề khảo sát vào lớp 6 do TP Thủ Đức ra đề.

Theo đó, thí sinh sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: Học sinh trả lời 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống (làm trong thời gian 30 phút).

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm:

Khảo sát năng lực tiếng Anh: đọc hiểu, viết (thí sinh làm bài bằng tiếng Anh)

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic (thí sinh làm bài bằng Tiếng Việt)

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn (làm bài bằng tiếng Việt).

Theo kế hoạch dự kiến kết quả công bố ngày 22-6.

Từ 8 giờ ngày 28-6 đến 17 giờ ngày 5-7: Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học, sau thời gian trên nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025, tại TP.HCM có sáu trường thực hiện khảo sát. Ngoài bốn trường trên còn có Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1); Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn). Hai trường này tổ chức khảo sát vào lớp 6 vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Nếu học sinh không trúng tuyển vào các trường trong đợt khảo sát vẫn được phân bổ chỗ học theo nơi ở hiện tại.