Siêu máy tính dự đoán bảng xếp hạng Premier League 2024 - 2025: MU ở đâu? 18/07/2024 14:01

Mùa giải Ngoại hạng Anh mới chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu và các đội sẽ tìm cách ngăn cản đội bóng Manchester City của Pep Guardiola giành chức vô địch thứ năm liên tiếp. Manchester City sẽ bước vào mùa giải Premier League 2024 - 2025 với mục tiêu giành chức vô địch thứ năm liên tiếp và những dự đoán từ siêu máy tính đã ủng hộ họ làm được điều đó.

Man City của HLV Pep Guardiola trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp. Liverpool đứng đầu bảng vào đầu tháng 4 trước khi tụt lại, trong khi Arsenal đeo bám Man City đến vòng cuối cùng ở mùa trước.

Siêu máy tính dự đoán Man City vẫn vô địch Premier League mùa tới. ẢNH: GETTY

Đã có rất nhiều thay đổi trong suốt mùa hè này, với một số CLB Premier League bổ nhiệm các HLV mới. Trong số đó, Liverpool và Chelsea lần lượt bổ nhiệm HLV Arne Slot và HLV Enzo Maresca.

Mùa giải trước chứng kiến ​​cả ba đội thăng hạng Premier League đều tụt hạng xuống thẳng Championship. Mùa này, ba đội mới thăng hạng là Leicester City, Ipswich và Southampton sẽ hy vọng tránh lặp lại điều đó. Và theo siêu máy tính của Grosvenor Sport dự đoán hai trong ba CLB này sẽ tránh việc rớt hạng trong gang tấc.

Siêu máy tính, về cơ bản là một mô hình xác suất, mô phỏng mỗi trận đấu Premier League 1.000 lần để dự đoán kết quả. Ngoài ra, dựa trên các yếu tố khác bao gồm sức mạnh của đội, thị trường cá cược và kết hợp yếu tố ngẫu nhiên, một bảng xếp hạng chung cuộc của Premier League mùa 2024 - 2025 được hình thành.

MU vô địch FA Cup mùa trước được dự đoán sẽ vào Top 4 Premier League mùa tới. ẢNH: GETTY

Theo đó, siêu máy tính cho rằng có đến 90% Man City sẽ bảo vệ thành công danh hiệu Premier League, mặc dù thừa nhận rằng các dự đoán có thể thay đổi khi các đội ký hợp đồng với cầu thủ mới và các yếu tố khác thay đổi. Đội á quân mùa trước Arsenal là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch Premier League, sau khi kết thúc mùa giải trước với hai điểm kém hơn Man City.

Siêu máy tính dự đoán, Man City sẽ kết thúc mùa giải Premier League 2024 - 2025 bằng chức vô địch với 94 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với mùa trước. Arsenal tiếp tục đứng thứ hai, ít hơn ba điểm so với mùa giải trước, khi có 86 điểm. Liverpool đứng thứ ba, xếp ngay sau là Manchester United mặc dù đội của Erik ten Hag đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc mô phỏng hơn so với đội của Arne Slot.

Ở đầu kia của bảng xếp hạng, siêu máy tính tin rằng Ipswich Town sẽ kết thúc ở vị trí cuối bảng. Wolves được dự đoán sẽ kết thúc ở vị trí thứ 19 với 29 điểm, hơn Ipswich 11 điểm, còn Nottingham Forest ở vị trí thứ 18. Như vậy, siêu máy tính dự đoán Wolves, Nottingham Forest và Ipswich sẽ rớt hạng. Đây là dự đoán gây sốc bởi Wolves chơi rất tốt trong những mùa giải gần đây.

Southampton được dự đoán sẽ trụ hạng ở Premier League mùa tới. ẢNH: GETTY

Mùa giải sắp tới có thể là mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại đội chủ sân Etihad. HLV Pep Guardiola nằm trong số những người được cân nhắc để kế nhiệm Gareth Southgate làm HLV trưởng đội tuyển Anh. Truyền thông Anh cho biết, LĐBĐ Anh (FA) cân nhắc bổ nhiệm HLV tạm quyền dẫn dắt tuyển Anh đến mùa hè sang năm để chờ ký hợp đồng với Pep Guardiola.

"Một đội tuyển quốc gia", HLV Pep Guardiola trả lời ESPN vào tháng 2 khi được hỏi ông còn điều gì muốn đạt được, "Tôi muốn huấn luyện một đội tuyển quốc gia cho World Cup hoặc Giải vô địch châu Âu. Tôi muốn điều đó.

Tôi muốn có kinh nghiệm sống qua một kỳ World Cup, hay một kỳ Euro hay một kỳ Copa America, hay bất kỳ thứ gì tương tự. Tôi muốn như vậy. Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, có thể là 5, 10, 15 năm nữa nhưng tôi muốn có kinh nghiệm làm HLV tại một kỳ World Cup”.

Man City của Pep Guardiola đã đạt trung bình 89,75 điểm mỗi mùa trong bốn chiến dịch gần đây nhất và đều giành chức vô địch. Nếu siêu máy tính dự đoán đúng, Man City sẽ nâng mức trung bình đó lên trên 90 điểm cùng với một danh hiệu khác.

Arsenal sẽ lập hat-trick về nhì ở Premier League? ẢNH: GETTY

Siêu máy tính dự đoán bảng xếp hạng Premier League mùa 2024 - 2025:

1. Manchester City - 94 điểm

2. Arsenal - 86

3. Liverpool - 80

4. Manchester United - 71

5. Chelsea - 67

6. Aston Villa - 65

7. Tottenham - 63

8. West Ham - 57

9. Newcastle - 57

10. Brentford - 57

11. Crystal Palace - 47

12. Bournemouth - 46

13. Everton - 42

14. Fulham - 42

15. Brighton - 35

16. Southampton - 35

17. Leicester - 34

18. Nottingham Forest – 32

19. Wolves - 29

20. Ipswich - 18