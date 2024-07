Tuyển Anh vạch ra kế hoạch phi thường chiêu mộ HLV Pep Guardiola 18/07/2024 13:01

Gareth Southgate đã từ chức HLV đội tuyển Anh và Pep Guardiola được cho là đang nằm trong tầm ngắm của LĐBĐ Anh (FA) nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định rời Manchester City khi hợp đồng của ông hết hạn vào năm tới.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, tuyển Anh vạch ra kế hoạch phi thường nhằm chiêu mộ HLV Pep Guardiola. Theo đó, đội tuyển Anh đang cân nhắc việc bổ nhiệm một HLV tạm quyền để thay thế Gareth Southgate nhằm thuyết phục Pep Guardiola tiếp quản vào năm sau.

Southgate đã từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh sau thất bại đau đớn ở trận chung kết Euro 2024, ông khẳng định "đã đến lúc thay đổi và mở ra chương mới". Và HLV Pep Guardiola hiện đã nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng thay thế Southgate nếu chiến lược gia Tây Ban Nha quyết định rời Manchester City vào năm 2025.

Gareth Southgate đã từ chức HLV tuyển Anh sau hai thất bại liên tiếp ở chung kết Euro. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola đang bước vào năm thứ chín dẫn dắt Man City và hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Man City rất muốn giữ ông lại, nhưng tờ Independent (Anh) đưa tin rằng FA muốn HLV Pep Guardiola thay thế Gareth Southgate.

Bản báo cáo nêu, Man City tin rằng Pep Guardiola có thể rời CLB vào mùa hè sang năm và FA sẽ sẵn sàng chờ đợi Pep Guardiola vì ông là "đại diện cho một HLV xuất sắc". HLV Pep Guardiola trước đây đã nói về mong muốn được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Khi được hỏi vào đầu năm nay rằng ông còn điều gì muốn đạt được trong sự nghiệp bóng đá, HLV Pep Guardiola trả lời ESPN: "Một đội tuyển quốc gia. Tôi muốn huấn luyện một đội tuyển quốc gia cho World Cup hoặc Giải vô địch châu Âu. Tôi muốn điều đó.

Tôi muốn có kinh nghiệm sống qua một kỳ World Cup, hay một kỳ Euro hay một kỳ Copa America, hay bất kỳ thứ gì tương tự. Tôi muốn như vậy. Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, có thể là 5, 10, 15 năm nữa nhưng tôi muốn có kinh nghiệm làm HLV tại một kỳ World Cup”.

FA sẵn sàng chờ đợi để bổ nhiệm HLV Pep Guardiola của Man City. ẢNH: GETTY

Người ta cho rằng FA sẽ sẵn sàng bổ nhiệm một HLV tạm quyền trong khi chờ Pep Guardiola hoàn thành nhiệm vụ tại Man City, với ứng cử viên sáng giá là HLV đội U-21 Anh Lee Carsley. Và FA đã có động thái tương tự trong quá khứ.

FA từng bổ nhiệm Hege Riise làm HLV tạm quyền của Lionesses (tuyển nữ Anh) sau khi Phil Neville ra đi, với việc HLV người Na Uy đảm nhiệm vai trò này cho đến khi HLV người Hà Lan Sarina Wiegman chính thức dẫn dắt tuyển nữ Anh. Cuối cùng, Sarina Wiegman đã dẫn dắt đội tuyển nữ Anh vô địch giải bóng đá nữ châu Âu năm 2022 và vào chung kết World Cup 2023 thua Tây Ban Nha.

HLV của Newcastle Eddie Howe cũng nằm trong danh sách thay thế Southgate, nhưng Newcastle không muốn ông ra đi. "Đây là một thỏa thuận kéo dài nhiều năm và trong trường hợp này, giống như bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi, phải có khoản bồi thường được trả", giám đốc điều hành của Newcastle Darren Eales cho biết, “Chúng tôi không muốn để Eddie Howe ra đi vì tất cả những lý do tôi đã nói. Đối với chúng tôi, anh ấy chính là người phù hợp nhất cho dự án mà chúng tôi đang thực hiện và đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết ký hợp đồng dài hạn với anh ấy. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ anh ấy là người phù hợp nhất với Newcastle”.

Trong khi đó, Sun Sports (Anh) đưa tin, cựu HLV tuyển Đức Joachim Low rất muốn tiếp quản chiếc ghế HLV tuyển Anh từ Southgate. Low, 64 tuổi, là HLV trưởng của đội tuyển Đức trong 15 năm và đã dẫn dắt Đức đến ngôi vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Low sẽ rất vui khi được nói chuyện với FA sau khi Gareth Southgate từ chức.

Joachim Low được cho là muốn dẫn dắt tuyển Anh. ẢNH: AP

Trận đấu cuối cùng của Low trước khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Đức là trận thua 0-2 trước đội tuyển Anh của Southgate tại Wembley ở vòng 16 đội Euro 2020 cách đây ba năm. Điểm hấp dẫn của Low chính là kinh nghiệm to lớn của ông với đội tuyển Đức. Low cũng đưa đội tuyển Đức đến vị trí thứ ba tại World Cup 2010 ở Nam Phi, khi họ đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 4-1 ở vòng 1/8. Dưới thời Low, Đức cũng lọt vào trận chung kết Euro 2008 nhưng để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết.

Một người Đức khác, cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp cũng được FA nhắm đến và được nhiều người hâm mộ Anh ủng hộ nhưng ông hoàn toàn không có hứng thú trở lại bóng đá vào mùa hè này. Eddie Howe, Graham Potter và Lee Carsley là những cái tên trong danh sách rút gọn của FA.