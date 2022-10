SL Nghệ An chống SL Nghệ An

(PLO)- Khi ông Nguyễn Hữu Thắng còn làm chủ tịch CLB TP.HCM thì đội bóng này hay được ví von là SL Nghệ An 2 bởi chất Nghệ và cầu thủ Nghệ ảnh hưởng rất lớn nơi đội bóng này từ thời Lê Công Vinh còn làm giám đốc điều hành.

Tuy nhiên, khi ông Hữu Thắng khăn gói ra đi thì mọi cái có thể sẽ rất khác.

Trước khi ông Hữu Thắng từ chức khỏi CLB TP.HCM thì mối quan hệ giữa SL Nghệ An và CLB TP.HCM cũng rất khắng khít. Cầu thủ hai đội thường nhìn nhau mà đá và những đàn em ở SL Nghệ An cũng nể nang các ông anh ở CLB TP.HCM. Nói đấy là cuộc đụng độ của các cầu thủ từng chung một lò, từng ăn cơm tập thể ra sân tập với nhau và dìu dắt nhau cũng không sai. Tuy nhiên, phần lớn hơn vẫn là cái uy của ông Hữu Thắng dù đã rời đội bóng SL Nghệ An dìu dắt CLB TP.HCM nhưng cái uy của ông Hữu Thắng vẫn rất lớn.

Bây giờ, dù đang tạm ẩn sau khi từ chức nhưng cái uy của ông Hữu Thắng vẫn còn ảnh hưởng lớn. Và tất nhiên cái uy ấy không ủng hộ cho CLB TP.HCM tí nào sau khi ông Hữu Thắng dứt áo từ đấy ra đi và có phần bất bình.

Việc Sài Gòn FC ra sân Vinh thu trọn vẹn 3 điểm vừa là điểm cộng của đội Sài Gòn vừa là cảnh báo cho CLB TP.HCM, đội bóng đang đua trực tiếp với Sài Gòn FC. Và đáy bảng đã thay đổi rất lớn từ sau lượt trận vừa qua khi Sài Gòn với 3 điểm trên sân Vinh nhảy vọt lên hai hạng, trên cả Hà Tĩnh lẫn TP.HCM.

Vòng đấu 21 SL Nghệ An sẽ làm khách trên sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM. Một trận đấu mà nếu còn ông Hữu Thắng ở ghế chủ tịch CLB TP.HCM thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ vẫn là nhiều cầu thủ Nghệ An trong màu áo CLB TP.HCM sẽ tìm cách “đốn ngã” các cầu thủ SL Nghệ An giống cái cách mà Sài Gòn FC “đốn ngã” SL Nghệ An trên sân Vinh.

Khó và thậm chí là cực khó, trừ khi chính các cầu thủ SL Nghệ An sẵn sàng đánh mất tất cả. Không còn ông Hữu Thắng trên khán đài VIP sân Thống Nhất nhưng chắc chắn ông Hữu Thắng sẽ vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến những cầu thủ SL Nghệ An.

Có thể lãnh đạo CLB TP.HCM sẽ hối hận khi “bứng” ông Hữu Thắng đi vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng trong khi quân ông Hữu Thắng không chỉ ở CLB TP.HCM mà ở những đội như SL Nghệ An, Hà Nội FC…

ĐỨC TRƯỜNG