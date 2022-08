Số liệu thống kế đáng kinh ngạc trận MU hạ Liverpool

Đó là dòng tít trên tờ Sun Sports (Anh) khi phân tích số liệu thống kê trận Manchester United đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 3 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Sau trận MU thua Brentford đến 0-4, HLV Erik Ten Hag đã nổi giận bắt các cầu thủ “quỷ đỏ” phải tập thêm thay vì được nghỉ 1 ngày. Tại buổi tập ở trung tâm huấn luyện Carrington, Ten Hag đã trừng phạt các học trò bằng cách yêu cầu họ chạy bằng đúng số km họ đã thua kém trong trận đấu với Brentford.

Cả đội MU chỉ chạy 95,6 km trong trận thua Brentford, trong khi Brentford chạy đến 109,4km. Và Ten Hag bắt các cầu thủ MU phải chạy đủ 13,8 km giữa cái nóng 33 độ C ở trung tâm huấn luyện Carrington cho bằng với Brentford trong buổi tập mang tính trừng phạt.

Buổi tập mệt mỏi đó đã được tờ Sun Sports mô tả là phát huy hiệu quả theo đúng nghĩa đen khi sau đó MU còn chạy nhiều hơn cả Liverpool, góp phần làm nên chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford. Các bàn thắng của Jadon Sancho và Marcus Rashford đã giúp MU có chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải mới.

Bên cạnh kết quả, Ten Hag có thể xoa tay hài lòng khi nhìn các cầu thủ MU chạy 113,78 km trong trận derby nước Anh, nhiều hơn đến 18,1 km so với trận đấu với Brentford. MU thậm chí còn chạy nhiều hơn cả “máy chạy” Liverpool khi đội bóng của Klopp chỉ đạt thông số 110,6 km, ít hơn MU 3,18 km.

Ngoài ra, MU đã thực hiện 155 pha chạy nước rút tại “nhà hát của những giấc mơ”, nhiều hơn 90 lần những gì họ làm trên sân của Brentford. Những pha chạy nước rút của MU vượt xa con số 104 của Liverpool, nghĩa là MU nhiều hơn 51 lần.

Các số liệu thống kê khác sẽ khiến Ten Hag vui mừng là United đã thực hiện gấp đôi số pha tắc bóng (24) trước Liverpool so với trận đấu với Brentford (12). MU cũng có 3 lần phản công nhanh trước Liverpool và ghi được 1 bàn (Rashford), trong khi “quỷ đỏ” không có bàn thắng nào tại sân Gtech của Brentford.

United cũng có chỉ số XG cao hơn, cũng như mắc ít lỗi dẫn đến bàn thua hơn. Mặc dù United chỉ có 29,6% thời gian cầm bóng trước Liverpool so với 66,8% mà họ có trước Brentford. Tuy nhiên, điều đó đã nằm trong dự tính chủ động của MU khi Liverpool buộc phải dồn ép sau hai bàn thua trước MU.

Manchester United chỉ thực hiện 273 đường chuyền trong trận đấu với Liverpool, ít hơn 1 nửa so với tại Brentford. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của đội chủ sân Old Trafford khi gặp Liverpool cũng thấp hơn 18% so với trận thua Brentford.