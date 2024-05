Số phương tiện quân sự Nga huy động duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng nhiều ra sao? 09/05/2024 18:28

(PLO)- Số phương tiện quân sự Nga huy động tham gia duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay ít hơn so với trước chiến sự Ukraine.

Ngày 9-5, Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, đài RT đưa tin.

Hơn 9.000 quân nhân của các binh chủng khác nhau đã tham gia cuộc duyệt binh, bao gồm những người lính đã chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Khoảng 61 xe tăng và xe bọc thép đã tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng này. Tờ The Washington Post cho rằng dù số lượng phương tiện quân sự này tăng nhẹ so với sự kiện năm ngoái nhưng ít hơn nhiều so với gần 200 thiết bị tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày này vào năm 2021.

Các phương tiện bọc thép Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: REUTERS

Dẫn đầu các phương tiện quân sự này là là xe tăng T-34 mang tính biểu tượng bởi đây là chiến tăng đặc trưng của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Đi sau là xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe bọc thép Typhoon-K và xe bộ binh cơ động đa năng Tigr.

Các phương tiện bọc thép Nga, bao gồm xe tăng T-34, trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Nguồn: X

Các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, hệ thống phòng không S-400, là những hệ thống mà Nga đã sử dụng ở chiến trường Ukraine, và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars cũng đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh này.

Theo tờ The Washington Post, cuộc duyệt binh năm nay chứng kiến ​​sự xuất hiện trở lại của những máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng lớn, với màn trình diễn của 9 tiêm kích Su-30SM, 6 chiếc cường kích Su-25VM cùng ít nhất 25 chiến đấu cơ khác, bao gồm MiG-29, trong lễ duyệt binh.

Cường kích Su-25VM Nga trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Ảnh: REUTERS

Đây là lần đầu tiên những đội bay này xuất hiện kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2-2022. Năm 2021, có hơn 50 máy bay chiến đấu và 18 trực thăng tham gia duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Các máy bay chiến đấu Nga trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Nguồn: RT

Lãnh đạo các nước Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Lào và Guinea-Bissau đã tham dự lễ duyệt binh.