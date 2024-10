Sở TT&TT TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của ca sĩ Nhật Kim Anh 24/10/2024 21:24

Theo thông tin từ đại diện của Sở TT&TT TP.HCM, sở đã nhận đơn tố cáo từ phía ca sĩ Nhật Kim Anh về việc các Tiktoker đưa thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến cô cùng công việc kinh doanh của công ty.

Trong đơn tố cáo, phía ca sĩ Nhật Kim Anh tố hai Tiktoker gồm V.V và V.L đăng các clip trên kênh cá nhân, đưa thông tin sai lệch về sản phẩm cà phê đông trùng hạ thảo của cô. Những clip này có lượt xem lớn và dưới phần bình luận, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay sản phẩm.

Theo phía Nhật Kim Anh, nữ nghệ sĩ cũng gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM)… tố cáo các Tiktoker đăng các clip thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.

Nữ ca sĩ, diễn viên kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý các Tiktoker nói trên theo quy định pháp luật. Cạnh đó, phía Nhật Kim Anh cũng yêu cầu hai chủ tài khoản gỡ bỏ nội dung chứa thông tin sai lệch và đăng thông tin cải chính về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật để bảo vệ uy tín của diễn viên cũng như thương hiệu.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, được biết đến qua vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, Độc thân tuổi 30, Tiếng sét trong mưa, Dưới bóng con hầu...