Sở Y tế cử người phụ trách CDC Đắk Lắk sau khi giám đốc bị bắt

(PLO)- Công an đã niêm phong nhẫn, đồng hồ, mắt kính, heo đất... của gia đình chị HTBC để giám định. Số tài sản trên bị các thành viên đoàn cưỡng lén lấy đi khi tháo dỡ nhà của chị C

(PLO)- Đánh mất tiền, lo sợ bị chồng và người thân la mắng, người phụ nữ 32 tuổi dựng hiện trường giả, báo công an mình bị cướp...

(PLO)- Kiểm tra tại một căn nhà cho thuê ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng công an phát hiện 15 người dương tính với chất ma túy.

(PLO)- Sau khi dùng dùng chém cán bộ công an không thành, Tùng nhặt đá ném về phía tổ công tác làm một cán bộ thương 2%.

27/05/2022 12:02

(PLO)- Ngày 27-5, Công an tỉnh Long An xác nhận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một người liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai”.