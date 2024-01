Sốc: Chủ mới của Man United bất ngờ đòi thay thế HLV Ten Hag và nhiều cầu thủ

HLV người Hà Lan đã trải qua một mùa giải thảm họa trong chiến dịch thứ hai tại Old Trafford. Sau một mùa giải đầu tiên đáng ghi nhận – khi Manchester United giành cúp Carabao, vào chung kết FA Cup và xếp thứ ba tại Premier League nhưng ở mùa giải hiện tại thì mọi thứ đã đi xuống một cách rất xấu.

Ronaldo bị chỉ trích vì chê giải đấu của Messi (PLO)- Huyền thoại Rio Ferdinand nói Cristiano Ronaldo dù thua nhưng mang lại rất "nhiều cảm xúc" trong cuộc đối đầu với Lionel Messi, trong khi đó, cựu cầu thủ của PSG chỉ trích thẳng thừng ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Man United đã thua tới 14 trận trên mọi đấu trường, bao gồm cả chín trận tại giải đấu hàng đầu, nơi họ kém đội dẫn đầu Liverpool 16 điểm (45 điểm) sau 21 trận. Họ cũng đã bị loại khỏi cúp châu Âu và cúp Carabao và chỉ còn hy vọng giành chức vô địch duy nhất tại FA Cup mùa giải này.

Trong khi đó, tỉ phú Ratcliffe sẽ đảm nhận vai trò quản lý các công việc liên quan đến bóng đá của CLB và đang lên kế hoạch thay đổi mạnh mẽ. Theo Four Four Two, một danh sách ba người đã được chuẩn bị để thay thế Ten Hag. Họ là cựu HLV và đang làm nghề, bao gồm Graham Potter của Brighton và Roberto de Zerbi, cùng với HLV của Nice, Francesco Farioli.

Ông chủ Ratcliffe sẽ thanh lọc Man United từ HLV đến các cầu thủ. Ảnh: GETTY.

Ngay trước khi tìm HLV mới, Man United đã thông báo Omar Berrada là CEO mới của họ. Berrada đến với Quỷ đỏ khi thu thập nhiều kinh nghiệm từ các CLB hàng đầu châu Âu. Ông hiện là giám đốc điều hành bóng đá của City Football Group, đang giám sát 11 CLB trên năm lục địa và cũng từng giữ vị trí cao cấp tại Barcelona và sắp sửa bắt đầu công việc tại Man United.

Sự thay đổi HLV là bước tiếp theo khi làn gió đổi thay bắt đầu thổi qua Old Trafford. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, CEO mới của Man United không chỉ có quyết định chọn HLV qua các ứng cử viên kể trên mà còn đang lên kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ đội ngũ nhân sự của CLB.

Điểm đáng chú ý là các cầu thủ không đạt phong độ cao sẽ chỉ có tối đa hai năm để cải thiện tình hình của mình tại sân Old Trafford. Mục tiêu của động thái này là giảm thiểu chi phí lương không hiệu quả cho Man United, đặc biệt đối với những vị trí không góp mặt nhiều trên sân.

Martial sẽ không thể ở lại Man United dưới thời chủ mới. Ảnh: GETTY.

Trong thời gian gần đây, Man United đã phải chịu đựng việc chi trả lương cho nhiều cầu thủ có hiệu suất đóng góp thấp. Điển hình là trường hợp của Anthony Martial, người đã ký hợp đồng 4 năm với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm vào năm 2020.

Tuy nhiên, phong độ của anh sau đó đã giảm sút đáng kể và anh thường xuyên bị cho mượn. Mặc dù MU muốn chia tay Martial trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, nhưng tiền đạo người Pháp quyết định ở lại cho đến hết hợp đồng.

CEO Berrada sẽ tính toán lại lực lượng Man United một cách chặt chẽ. Ảnh: GETTY.

Ngoài ra, ông Berrada cũng đang xem xét các cầu thủ đã ở Man United hơn hai năm nhưng không có đóng góp nổi bật. Những cầu thủ này cũng sẽ được xem xét để chuyển nhượng, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho quỹ lương của CLB.

Đội bóng của HLV Ten Hag đang bất bại trong hai trận đấu trên mọi mặt trận năm nay, thắng Wigan Athletic 2-0 trong trận mở màn cúp FA trước khi hòa Tottenham Hotspur 2-2 tại nhà trong giải Premier League. Quỷ đỏ sẽ tiếp tục thi đấu với Newport County tại vòng bốn cúp FA vào ngày 27-1.

Nỗi lo của Son Heung-min và nguy cơ Hàn Quốc sớm đụng Nhật Bản (PLO)- Sau trận hòa 2-2 của Hàn Quốc trước đội bóng yếu hơn Jordan tại Asian Cup 2023, đội trưởng Son Heung-min thừa nhận anh không hài lòng với kết quả này, đồng thời họ đối diện khả năng phải gặp một trong hai đối thủ lớn Nhật Bản hoặc Saudi Arabia.

TÂM VÕ