“Sói Ba Tư” của Iran lại giành giải Arnold Classic

Hadi Choopan, VĐV thể hình chuyên nghiệp của Iran có biệt danh “Sói Ba Tư-Persian wolf) lại ẵm danh hiệu danh giá của dân chơi cơ bắp chuyên nghiệp. Năm 2022, Hadi Choopan từng giành danh hiệu Mr Olympia, giải đấu danh giá của làng cơ bắp chuyên nghiệp không có hạng cân và không cấm dùng chất kích thích. Sang năm 2023 anh mất danh hiệu này vào tay VĐV chủ nhà Mỹ Samson Dauda.

Giải Arnold Classic cũng là một giải đấu danh giá và được tuyển chọn để dự thi gắt gao hơn từ sự tích điểm của các tay cơ bắp chuyên nghiệp trong vòng 3 năm có thứ cao mới có thể góp mặt.

Cuộc đua "song mã" Hadi Choopan (trái) và Sanson Daudi phải qua ba vòng nữa, ban giám khảo mới tìm ra nhà vô địch Arnold Classic 2024. Ảnh: B.B

Giải đấu năm 2024 này diễn ra tại Las Vegas của Mỹ và danh hiệu cao nhất “Arnold Award” đã được trao cho tay cơ bắp Iran Choopan. Đối thủ của Choopan chính là Samson Dauda, VĐV mà năm 2023 đã biến Choopan thành cựu vô địch Mr Olympic.

Ở vòng chung kết, ban giám khảo và hai trọng tài đã loại hết các ứng viên tranh vô địch khác để chỉ còn lại Choopan và Dauda. Và hai tay cơ bắp đẹp nhất thế giới này tiếp tục so đọ cơ, mức độ đẹp của cơ, độ khó của các khối cơ do tập luyện và vẻ đẹp thẩm mỹ cổ điển. Phải tiếp tục qua ba vòng so đọ do hai trọng tài chỉ huy điều hành thì ban giám khảo mới chọn được ai là người xứng đáng nhất nhận giải cao nhất Arnold Classic. Và cuối cùng “Sói Ba Tư” Choopan đã đánh bại đối thủ Dauda để lên ngôi cao nhất.

Với ngôi vô địch Arnold Classic, Choopan đã nhận giải thưởng hiện kim 300.000 USD. Vào tháng 10 tới, cụ thể là từ ngày 10 đến 13, Choopan sẽ quay lại Las Vegas để tranh tài trở lại ở giải Mr Olympia 2024.

Giải thưởng mang tên Arnold, đó là ngôi sao điện ảnh chuyên đóng phim hành động lừng danh của Hollywood - Arnold Schwarzenegger, từng là Thống đốc bang California và nhiều lần vô địch danh hiệu Mr Olympia. Arnold Schwarzenegger cũng là chủ nhân của giải Arnold.

Khi giải sắp diễn ra thì các trang báo chuyên về về thể hình đã nhận định ứng viên là Choopan và Dauda.

Các VĐV cơ bắp chuyên nghiệp tham dự các giải này không phải kiểm tra doping, họ có đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng cực giỏi để...khi cần dùng chất kích thích để tăng cơ và khi “xả”. Khi có một danh hiệu vô địch ở những giải đấu này thì quảng cáo đến với họ rất nhiều, các sản phẩm họ quảng cáo thường là thực phẩm chức năng, các loại thuốc do dân chơi thể hình và nhất là những trang thiết bị tập luyện đắt tiền.

THANH HÀ