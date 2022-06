Sôi động xu hướng du lịch nước ngoài sau đại dịch

Bên cạnh các giấy tờ cần thiết cho xuất nhập cảnh, du khách cần trang bị thêm những hành trang cần thiết cho chuyến đi của mình.

Tấp nập lên kế hoạch du lịch nước ngoài

Kể từ sau ngày Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay quốc tế (15-03), thị trường du lịch cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc.

Trong quý I-2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3 nghìn lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%. Du lịch nội địa cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với lượng khách ước đạt 26,1 triệu lượt người. Tổng thu từ du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt 111,2 nghìn tỷ đồng.(1)

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch của người dân đã tăng trở lại. Khi du lịch nội địa nhiều khởi sắc và du lịch quốc tế ở nhiều quốc gia cũng đã được khôi phục, nhiều người quay lại với xu hướng du lịch nước ngoài sau 2 năm bị hạn chế đi lại.

Chị Đinh Thị Trang (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Tôi và nhóm bạn đã đặt một chuyến đi Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm vào tháng 6 này. Năm trước đã dự định đi Singapore nhưng do dịch bùng lên, kế hoạch này của chúng tôi phải hủy bỏ, đến bây giờ mới có thể đi lại được”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nhung (Nghệ An) cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi của cả gia đình sang Hàn Quốc. Chị Nhung cho biết: “Hai năm dịch vừa rồi khiến con trai tôi đang du học bên Hàn Quốc không thể về nhà được. Tranh thủ dịp hè này, cả gia đình quyết định kết hợp sang Hàn Quốc vừa thăm con, vừa đi tham quan du lịch”.

Thông tin từ các hãng lữ hành lớn cho biết, nhiều tuyến du lịch đến Maldives, Dubai, Úc, Thái Lan, Mỹ… đã được mở lại và đón lượng khách khá tốt. Nhu cầu du lịch nước ngoài sau đại dịch được dự báo sẽ còn gia tăng hơn nữa trong thời gian tới đặc biệt khi hàng loạt quốc gia vừa áp dụng các quy định nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch từ ngày 01-05 vừa qua.

Cần chú ý gì khi du lịch nước ngoài thời điểm hiện tại?

Hiện các thủ tục nhập cảnh ở các nước mở cửa du lịch đều đã được tiết giảm đơn giản. Tuy vậy, chính sách của từng quốc gia, vùng lãnh thổ vẫn chưa đồng nhất. Do đó, trước khi du lịch nước ngoài, du khách cần tìm hiểu kỹ thủ tục nhập cảnh của từng nước hoặc lựa chọn những quốc gia đã mở cửa thông thoáng để tránh rủi ro.

Dù đã bước qua giai đoạn mới tuy nhiên dịch COVID-19 vẫn đang còn hiện hữu và sẽ trở thành gánh nặng cho du khách nếu không may bị lây nhiễm tại nơi du lịch. Vì vậy, bên cạnh những giấy tờ thủ tục cần thiết cho việc xuất nhập cảnh, du khách nên coi bảo hiểm du lịch như một hành trang cần thiết trong chuyến đi của mình.

Nhiều người cho biết họ sẽ vẫn lựa chọn bảo hiểm du lịch mặc dù hiện nay một số quốc gia đã không còn đặt ra yêu cầu bắt buộc khách du lịch phải có bảo hiểm du lịch.

Trước khi quyết định chuyến du lịch sang Singapore, chị Trang cho biết mình đã tham khảo kinh nghiệm từ người quen và trên các diễn đàn du lịch. Hầu hết chị đều nhận được lời khuyên mua bảo hiểm du lịch trước khi đi bởi với các chính sách của bảo hiểm hiện tại, các chi phí liên quan đến cách ly, xét nghiệm, điều trị khi không may nhiễm COVID-19 sẽ được bảo hiểm hỗ trợ rất lớn.

Đó là lý do chị Trang và nhóm bạn của mình chọn mua Bảo hiểm du lịch Flexi của Bảo hiểm Bảo Việt. “Các quyền lợi rõ ràng, được hỗ trợ chi phí liên quan đến COVID-19 và công ty bảo hiểm uy tín là lý do mình lựa chọn sản phẩm bảo hiểm du lịch của Bảo hiểm Bảo Việt”, chị Trang chia sẻ.

Là hãng bảo hiểm uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đang cung cấp sản phẩm Bảo hiểm du lịch Flexi được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng với quyền lợi bảo hiểm đa dạng và mở rộng chi trả các chi phí y tế do COVID-19 gây ra.

Với Bảo hiểm du lịch Flexi, bên cạnh quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân tối đa lên tới 6 tỷ đồng/người, Bảo hiểm Bảo Việt còn chi trả các chi phí y tế do tai nạn và ốm đau, bệnh tật lên tới tối đa 3 tỷ đồng/người, trợ cấp nằm viện, hỗ trợ người đi cùng, bảo hiểm cho hành lý tư trang và tình huống nhận hành lý chậm của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng tham gia cho cả gia đình, Bảo hiểm Bảo Việt có biểu phí ưu đãi áp dụng cho cả gia đình tham gia cùng một đơn bảo hiểm. Đặc biệt, khách hàng mua Bảo hiểm du lịch Flexi giai đoạn từ 01-04-2022 – 30-06-2022 đồng thời được tham gia vào chương trình khuyến mãi An tâm thỏa sức khám phá, không chỉ được hưởng quyền lợi an tâm tuyệt đối khi đi du lịch mà còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị khác như E-voucher các ngành hàng thời trang, ẩm thực, giải trí; Vali du lịch, Voucher nghỉ dưỡng và cả vé máy bay khứ hồi.

Du khách có nhu cầu có thể tham khảo về Chương trình khuyến mãi An tâm thỏa sức khám phá tại baovietonline.com.vn