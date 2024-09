Sóng đánh lật tàu đánh cá trên biển, 3 ngư dân kịp thoát nạn 06/09/2024 17:53

Hôm nay (6-9), lực lượng chức năng cùng các ngư dân đã trục vớt, lai dắt thành công tàu cá NA-70219-TS về bờ an toàn.

Tàu cá NA-70219-TS gặp nạn vào rạng sáng cùng ngày khi quay vào bờ tránh bão số 3.

Tàu đánh cá NA-70219-TS bị sóng đánh lật rồi chìm, sau đó đã được trục vớt, kéo vào bờ.

Trước đó, lúc 0 giờ sáng 6-9, ba ngư dân đang đi đánh bắt hải sản trên tàu cá NA-70219-TS (của anh Nguyễn Văn Thịnh, ngụ phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) quay đầu về bờ trú, tránh siêu bão số 3. Tuy nhiên, khi đang chạy về thì không may gặp giông lốc, sóng lớn, nước vào nhiều khiến tàu cá NA-70219-TS bị chìm. Ba ngư dân bơi được vào bờ an toàn.

Ngư dân thị xã Cửa Lò đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão số 3.

Sau bốn giờ trục vớt, trưa nay, lực lượng công tác cứu nạn cứu hộ cùng các ngư dân đã trục vớt và lai dắt được tàu cá NA-70219-TS về bờ.

Trong sáng 6-9, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 (Yagi) tại các địa phương ven biển.

Thuyền của các ngư dân Nghệ An được giằng, neo, trú ẩn tránh siêu bão số 3.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát tình hình, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, 3 “sẵn sàng”, trong đó "4 tại chỗ".

Người dân Nghệ An chuẩn bị công tác phòng, chống bão số 3.

Ghi nhận tại các địa phương ven biển tỉnh Nghệ An, đến chiều nay, các ngư dân đã đưa tàu, thuyền vào trú ẩn an toàn; người dân đang giằng, neo lại nhà cửa, chặt tỉa cây xanh.