Southgate sắp được phong tước hiệp sĩ 28/10/2024 12:59

HLV Gareth Southgate đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào chung kết hai kỳ Euro liên tiếp. Southgate hiện có thể được phong tước hiệp sĩ sau khi ông được Chính phủ Anh minh oan. Gareth Southgate đang trong cuộc đua giành tước hiệp sĩ trong Danh sách vinh danh năm mới sau khi được minh oan trong vụ bê bối trốn thuế gây tranh cãi, tờ Mirror (Anh) đưa tin hôm nay 28-10,

Gareth Southgate, 54 tuổi được coi là một trong những HLV thành công nhất nắm quyền điều hành đội tuyển quốc gia Anh. Ông đã dẫn dắt Tam sư vào chung kết Euro 2 lần liên tiếp, cũng như bán kết World Cup, trước khi từ chức vào mùa hè, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm dẫn dắt đội tuyển Anh.

Với thành tích đó, ​​Southgate được nêu tên như một lựa chọn tiềm năng để được đưa vào Danh sách vinh danh vào dịp năm mới của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, trước đó vào năm 2021, Southgate được xếp vào danh sách "màu hổ phách" khi ông bị nghi ngờ trốn thuế. Trước đây, Southgate đầu tư vào một bộ phim gây tranh cãi Ingenious Media. Và giờ đây đã có thông tin rằng cựu HLV trưởng của đội tuyển Anh không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Theo đó, tờ The Sun (Anh) đưa tin, mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc Southgate vượt qua các cuộc kiểm tra, hầu hết mọi người đều mong đợi Southgate sẽ được bật đèn xanh để phong tước hiệp sĩ. Một nguồn tin được The Sun trích dẫn cho biết: "Bây giờ Southgate đã vượt qua các cuộc kiểm tra, mọi người đang nói về việc ông ấy sẽ trở thành 'Sir Gareth’”.

Gareth Southgate 2 lần dẫn dắt tuyển Anh vào chung kết Euro nhưng đều thất bại. ẢNH: GETTY

Họ nói thêm: "Gareth Southgate xứng đáng được phong tước hiệp sĩ và những người ở địa vị cao cũng muốn tôn vinh ông ấy. Ông ấy là một người phục vụ tuyệt vời cho nước Anh và đã gần dẫn dắt đội bóng đến danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1966. Gareth Southgate cũng là một hình mẫu tuyệt vời và là một nhân vật của công chúng được kính trọng”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh cho biết: "Sẽ không phù hợp khi bình luận về những người có khả năng được phong tước hiệp sĩ". Nếu Southgate được phong tước hiệp sĩ, ông sẽ đi theo bước chân của những huyền thoại của đội tuyển Anh là Sir Alf Ramsey và Sir Bobby Robson.

Southgate rời bỏ vai trò HLV trưởng đội tuyển Anh vào mùa hè sau thất bại của Tam Sư trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024. Southgate đã dẫn dắt đội tuyển Anh hơn 100 trận đấu trong suốt 8 năm nắm quyền. Và phát biểu vào tháng trước, Gareth Southgate khẳng định rằng ông không hối hận khi ra đi.

Theo trích dẫn của Sky News, Gareth Southgate nói: “Có lẽ đã đến lúc thích hợp để thay đổi. Tôi không nghĩ có thể hối tiếc. Chúng tôi đã đưa ra quyết định với thông tin chúng tôi có vào thời điểm đó, để cố gắng tạo ra một đội chiến thắng. Chúng tôi đã nâng cao kỳ vọng và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi cần đưa bóng đá Anh trở lại bản đồ”.

Vào đầu tháng này, người kế nhiệm Southgate đã được xác nhận là cựu HLV của Chelsea và Bayern Munich Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức đã hết lời khen ngợi công việc mà người tiền nhiệm đã làm với Tam sư.

Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ được phong tước hiệp sĩ vào đầu năm mới. ẢNH: GETTY

Phát biểu trong buổi họp báo, tân HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel cho biết: "Không, chúng tôi sẽ phát triển đội bóng dựa trên điều đó. Tôi nghĩ Gareth Southgate và FA đã làm rất tốt về mặt ổn định và nhất quán. Hãy xem kết quả của tuyển Anh, tứ kết, bán kết và hai trận chung kết trong bốn giải đấu gần đây nhất. Thật xuất sắc.

Đội U-21 Anh đã giành chức vô địch, các đội trẻ đang cạnh tranh để giành chức vô địch, đội tuyển nữ Anh đã giành chức vô địch châu Âu nên chúng tôi ở đó và FA cũng ở đó. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm nhận công việc này.

Tôi tò mò. Tôi muốn học hỏi. Tôi sẽ có một lịch trình hoàn toàn khác so với khi chơi bóng đá cấp CLB. Một trong những lý do lớn là kiến ​​thức và chất lượng của liên đoàn bóng đá, kết hợp nó với ý tưởng của tôi và xây dựng trên mọi thứ mà FA đã xây dựng. Khi đó, hy vọng chúng tôi có thể thêm một chút may mắn để vượt qua vạch đích".