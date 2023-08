Sự mất mát đau đớn của bác sĩ Đào Trọng Trí

(PLO)- Bác sĩ Đào Trọng Trí lẽ ra không đi trên chuyến xe định mệnh chiều 12-8 nhưng rồi ngay trong đêm hôm trước, anh đã đổi vé bay về Buôn Ma Thuột….

Chiều 14-8, chính quyền địa phương, gia đình, người thân, bà con xóm giềng, lãnh đạo VFF, lãnh đạo Công ty VPF, các thành viên CLB HA Gia Lai, người hâm mộ… đã đến tiễn bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn.

Bác sĩ Đào Trọng Trí ở Thị xã An Khê (Gia Lai) trên trục đường Quốc Lộ 19, từ thành phố Pleiku về hướng Bình Định khoảng 90km. Cha mẹ và chị ruột bác sĩ Trí hai ngày qua đã khóc hết nước mắt đau lòng cho đứa con trai độc nhất trong nhà. Chàng trai trẻ tuổi mê bóng đá, gắn bó với CLB HA Gia Lai đã chín năm, chỉ mới có bạn gái, chưa tính chuyện lập gia đình và công tác gần nhà để tiện chăm sóc cha mẹ.

Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến chị của bác sĩ Trí làm ăn ở Ninh Thuận về tiễn em, ôm di ảnh chàng trai to cao mới có 31 tuổi đời ra nghĩa trang chiều 14-8. Những người thân của Trí trong đội bóng HA Gia Lai kể lại, sau trận đấu cuối cùng mùa giải V-League 2023 trên sân Vinh của chủ nhà SL Nghệ An, bác sĩ Trí đã tính về TP.HCM chơi vài ngày, rồi mới trở lại An Khê.

Trợ lý Trần Duy Quang biết người em còn lưỡng lự chưa tính đi đâu cụ thể, anh đã rủ rê bác sĩ Đào Trọng Trí lên tàu từ Vinh về Bình Định chơi rồi đón xe lên An Khê với cung đường gần. Bác sĩ Trí đồng ý với cựu cầu thủ Trần Duy Quang làm một chuyến du ngoạn vui vẻ như thế.

Vậy mà chẳng ai ngờ trong đêm 11-8, bác sĩ Trí đổi vé cùng chuyến bay với HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo để xuống sân bay Buôn Mê Thuột, do anh nhớ nhà quá, muốn về sớm với cha mẹ. Có ai ngờ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của anh…

Bác sĩ Trí tốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành Y sinh vừa mới ra trường năm 2014 là nộp đơn xin vào làm ở Học viện HA Gia Lai, cũng để gần gũi với cha mẹ. Ông Trần Văn Minh, cựu Giám đốc điều hành Học viện cho biết, bác sĩ Trí đam mê bóng đá, to cao vạm vỡ nhưng hiền như cục đất, ai nhờ gì cũng làm. Khi mới đến trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, bác sĩ Trí chăm sóc cho các cầu thủ trẻ ở Học viện.

Hai năm sau, Đào Trọng Trí lên đội lớn HA Gia Lai sát cánh với bác sĩ kỳ cựu Đồng Xuân Lâm chăm lo sức khỏe cho các thành viên CLB. Cứ mỗi lần theo đội du đấu về lại thành phố Pleiku, bác sĩ Trí không tranh thủ về thăm gia đình thì cũng ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, không chơi bời gì.

Chiều 14-8, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng đã đến viếng và tiễn đưa bác sĩ trẻ Đào Trọng Trí lần cuối cùng. Đông đảo người thân, bạn bè thời Trí còn học ở Gia Lai, ở TP.HCM, những người hâm mộ,… đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ.

Nhà báo Đỗ Tuấn đau xót: "Tiễn em chặng đường cuối. Hoa nhiều lắm. Mọi người thương em lắm. Dẫu biết sống thác là cõi đi về, hợp tan là trò dâu bể, nhưng vẫn đau…".

Trước đó, khi hay tin bác sĩ Đào Trọng Trí gặp tai nạn, cây bút kỳ cựu của Tạp chí bóng đá nghẹn ngào: "Trí Đào ơi, chiều nay anh Linh Hùng gửi cho anh tấm ảnh của em, nhìn mày nằm đó mà anh không cầm được nước mắt.

Anh đau lắm, anh em ta không gặp nhau nhiều, nhưng lần nào cũng rất vui. Lần hai anh em ta nhắn tin gần nhất là hôm sinh nhật mày và lời hẹn uống cùng nhau đã không thể thực hiện rồi. An nghỉ nhé em, thằng em hay cười của anh!Đây là tấm ảnh anh em ta đi cùng nhau và lời hẹn đi lần nữa vẫn chưa thành".

