Sức ép lớn cho HLV Troussier và Công Phượng

33 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị hội quân đá trận lượt đi vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 trên sân Bung Karno, Indonesia ngày 21-3 và lượt về ở sân Mỹ Đình ngày 26-3. Tiếc cho HLV Philippe Troussier không có sự phục vụ của một số trụ cột do chấn thương cùng áp lực mới khi gọi lại Công Phượng ít ra sân vì thường xuyên dự bị trong màu áo Yokohama (Nhật Bản).

Hàng công khiếm khuyết, Công Phượng rộng cửa ra sân

Ông thầy người Pháp từng loại Công Phượng khỏi danh sách góp mặt ở Asian Cup hồi tháng 1 vì cần tiền đạo cũ của HA Gia Lai nỗ lực hơn để phù hợp với lối chơi chung và phải ra sân nhiều hơn trong màu áo CLB Yokohama khi còn thi đấu J-Legue 1. Tuy nhiên, mùa bóng năm ngoái, Công Phượng không ra sân ở giải vô địch Nhật Bản trận nào, ngoài 2 phút chơi ở cúp quốc gia. Ba trận đầu mùa này, Công Phượng cũng không có phút thi đấu nào, dù Yokohama đã rớt hạng J-League 2.

HLV Troussier gọi lại Công Phượng dù cựu cầu thủ HAGL không được ra sân trong màu áo Yokohama bởi hàng công đội tuyển thiếu hụt trầm trọng. Ảnh: VFF

Chính HLV Troussier hiểu rõ Công Phượng hơn ai hết, khi ông đã lặn lội sang Nhật Bản hồi cuối tháng 2 để xem học trò của mình đá trong đội hình hai của Yokohama vào buổi sáng hôm sau ngày thi đấu chính thức. Ông Troussier nói chuyện nhiều với Công Phượng và theo tiền nào này thì cả hai thầy trò tế nhị không nhắc gì đến đợt hội quân của tuyển Việt Nam từ ngày 12-3.

Cuối cùng, ông Troussier đã phá lệ triệu tập lại Công Phượng, dù không ai bắt buộc ông phải làm điều đó. Tiền đạo xứ Nghệ cũng tiết lộ việc ông thầy người Pháp không gọi anh lên tuyển là chuyện bình thường và luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng không ngừng để xuất hiện trong đội hình Yokohama thì việc trở lại tuyển mới không bất thường.

Dĩ nhiên, HLV Troussier phải có lý do riêng của mình để tái triệu tập Công Phượng, do hàng tiền đạo quá mong manh do chấn thương, xuống phong độ hoặc thiếu kinh nghiệm. Cũng có thể ông thầy người Pháp muốn cho Công Phượng một cơ hội khác chứng tỏ mình, sau lần đầu tiên lên tuyển ở tuổi 20 có thừa bản lĩnh trận mạc so với nhiều đồng nghiệp.

Dù với bất cứ nguyên do nào, sự trở lại của Công Phượng cũng là một áp lực cho chính anh khi biết rõ giới quan sát sẽ rất tập trung vào mình, đồng thời HLV Troussier rơi vào thế phải sử dụng tiền đạo kỳ cựu này, nếu không đã không gọi lại.

Sứt mẻ đội hình chính và những phương án thay thế

So với thành phần thường đá chính ở Asian Cup, đội hình tuyển Việt Nam có hai át chủ bài Tuấn Anh và Tuấn Hải bị chấn thương phải vắng mặt là điều đáng tiếc nhất. Lo lắng của HLV Troussier còn ở chỗ trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh bị rách môi phải may 24 mũi vẫn bỏ ngỏ khả năng đá trận lượt về với Indonesia, càng khó ra sân trong trận lượt đi. Thêm vào đó, tiền đạo trẻ Đình Bắc mới trở lại sau án kỷ luật nội bộ tại CLB Quảng Nam vẫn chưa lấy lại phong độ sau bốn trận bị đưa xuống đội trẻ nên không thi đấu.

Chưa hết, tiền vệ Hùng Dũng cũng vắng mặt trong màu áo Hà Nội hơn một tháng qua vì ảnh hưởng của việc điều trị chấn thương bàn chân. Chắc chắn ông thầy người Pháp sẽ không dễ dàng tìm ra những người thay thế có khả năng bù đắp khiếm khuyết.

Điểm qua một số cuộc tái xuất của vài gương mặt quen thuộc cho thấy ông Troussier đã tính sẵn các nước cờ đối phó, như gọi lại Đức Chiến ở tuyến giữa, cùng cơ hội đá chính của Hoàng Đức cao hơn, hay Thành Chung, Bùi Tiến Dũng là phương án lấp lỗ hổng phòng ngự.

Duy nhất có thủ môn Văn Lâm bị chấn thương không lên tuyển không làm HLV Troussier bận tâm nhiều vì tân binh Nguyễn Filip có phần nhỉnh hơn. Ngoài ra, Tiến Linh trở lại hàng tiền đạo và Nhâm Mạnh Dũng vừa có dấu hiệu phục hồi cũng khả dĩ tạo ra làn gió mới khi gặp đối thủ cũ Indonesia.•

Tập trung cùng lúc U-23 Việt Nam Đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 13-3 nhưng do bận thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia (hai ngày 12 và 13-3) nên phải đến ngày 15-3, hầu hết trong số 33 cầu thủ mới hội quân. Ông Troussier chỉ có bốn ngày luyện quân tại Hà Nội trước khi sang Indonesia vào sáng 19-3. Cùng lúc, đội tuyển U-23 Việt Nam cũng tập trung 24 cầu thủ chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Qatar vào đầu tháng 5. Ngày 17-3, đội U-23 di chuyển sang Tajikistan để thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển U-23 chủ nhà vào các ngày 20 và 23-3. Do ông Troussier nắm tuyển quốc gia nên trợ lý Moulay Lahsen sẽ thay mặt cầm quân U-23 cho chuyến du đấu Tajikistan. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH