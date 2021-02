1 ca COVID-19 có lịch trình phức tạp nhưng khai báo quanh co

Chiều 8-2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 45 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó riêng Hà Nội có ba bệnh nhân (BN 2009-2011).



Trong số này, BN 2009 là nữ, 28 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), có tiếp xúc với BN 1722.

Ngày 5-2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Lấy mẫu ngày 6-2, kết quả xét nghiệm ngày 7-2 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết lịch trình của BN 2009 khá phức tạp nhưng lại khai báo quanh co, gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ông Dũng đề nghị cơ quan an ninh hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính hai cá nhân là BN 1722 và BN 2009 do thiếu trung thực trong quá trình khai báo lịch trình di chuyển; đồng thời huy động cơ quan công an quận vào cuộc, có biện pháp khai thác lịch trình cụ thể và xử lý hình sự nếu vi phạm.

Được biết, theo lịch trình mà Sở Y tế Hà Nội cập nhật, BN 2009 tiếp xúc với BN 1722 từ ngày 26-1, tức 12 ngày trước khi xác định dương tính với COVID-19. Với khoảng thời gian dài như vậy, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ BN 2009 là rất lớn.

Liên quan đến công tác truy vết, ngay khi phát hiện ba ca nhiễm (BN 2009-2011), UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Sở Y tế Hà Nội đã ngay lập tức lập rào chắn cách ly y tế chung cư Garden Hill (nơi ba bệnh nhân sinh sống) với khoảng 1.200 dân.

Cơ quan chức năng cũng phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan trên địa bàn phường, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và người dân trong chung cư Gaden Hill.