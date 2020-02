2 người phải cách ly ở Nghệ An đều âm tính với COVID-19

Cuối chiều 13-2, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội), hai trường hợp cách ly trên địa bàn tỉnh đều âm tính với COVID-19.

Hai trường hợp này là chị Nguyễn Thị N. (24 tuổi, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và anh Phan Văn T. (36 tuổi, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Hiện sức khỏe chị N. và anh T. đều ổn định.



Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, kiểm tra khu vực cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Anh T. là người từng ra Vĩnh Phúc và tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với COVID-19 (người này hiện đang được cách ly).

Đến tối 7-2, anh T. có biểu hiện ho, sốt, tức ngực, rát họng và tự đi mua thuốc để uống nhưng không đỡ. Chiều tối 11-2, anh T. được người thân đưa vào BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để thăm khám và hiện đang được cách ly ở Khoa bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Chị N. là lao động ở Trung Quốc về Việt Nam vào ngày 3-2 và từng ghé qua tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Bình. Khi về quê nhà ở xã Hiến Sơn, chị đã tiếp xúc với người thân và nhiều người dân.

Mấy ngày qua, chị N. cảm thấy khó thở, sốt, bị ho nên được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Nghệ An để khám rồi được cách ly theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết cho đến chiều tối 13-2, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh không có trường hợp nào bị nhiễm COVID-19.