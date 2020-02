5 sản phụ bỏng nặng do nằm than sau sinh

Ngày 18-2, TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫym cho biết trong vòng 2 tháng qua BV tiếp nhận 5 sản phụ bị bỏng nghiêm trọng do nằm than sau sinh.

Gần đây nhất là trường hợp của sản phụ PTG (32 tuổi, ngụ Bình Thuận). Vào ngày 13-2, chị G. được chuyển từ BV Đa khoa Bình Thuận đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng ngất xỉu, bỏng nhiều chỗ ở hai tay và vai.

Thời điểm nhập viện, chị G. vừa mới sinh được 5 ngày. Theo người nhà kể lại, chị đang nằm than sưởi ấm sau sinh thì chiếc mền rớt vào thùng than gây cháy và phỏng. Chị G. được chẩn đoán phỏng 5% độ 3 ở tay trái, vai trái, tay phải cũng bị phỏng nhẹ. Dự kiến còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da tiếp theo.



Chị G. với nhiều vết bỏng sâu ở vai và tay. Ảnh: BSCC

Trước đó, vào ngày 8-1, sản phụ TTVC (31 tuổi, ngụ Kiên Giang) cũng được chuyển đến BV Chợ Rẫy để điều trị phỏng do nằm than.

Cụ thể, vào ngày 7-1, sau sinh được 5 ngày, chị C. được người nhà phát hiện bị phỏng, nằm mê man trong phòng, bên cạnh là thùng than đang bốc cháy nên đưa vào BV Kiên Giang. Chị C. được đặt nội khí quản và chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Tại đây, chị được xác định bị ngộ độc khí CO, phỏng lửa 5% độ 3 ở 2 mông, chân trái, đùi trái và bàn tay trái. Sau thời gian được điều trị tích cực tại Khoa Phỏng – Tạo hình, chị C. đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 7-2.

Một trường hợp thương tâm khác là sản phụ ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, bị buộc phải tháo khớp 5 ngón tay sau khi sinh con lần thứ 2 cũng do nằm than. Lúc được người nhà phát hiện, sản phụ này đã bị hôn mê, bàn tay trái bị vùi trong chậu than.



Bệnh nhân G. còn đối diện nhiều cuộc phẫu thuật ghép da tiếp theo. Ảnh: HL

BS Hiệp chia sẻ khi bị bỏng do nằm than, bệnh nhân không chỉ đau đớn mà còn chịu nhiều di chứng nặng nề về sau như đoạn chi, sẹo co rút, ảnh hưởng đến vận động, chất lượng cuộc sống. BS Hiệp cho rằng trước đây, người dân có quan niệm phụ nữ sau sinh cần phải nằm than để giữ ấm và điều dưỡng lại sức khoẻ, tuy nhiên việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

"Phụ nữ sau sinh vốn bị mất nhiều máu, cơ thể suy yếu. Trong khi đó, việc đốt than có thể sinh ra khí độc CO, là một chất có khả năng kết hợp với Hb (hemoglobin) làm giảm lượng oxy cung cấp cho mô và gây ra tình trạng thiếu oxy khắp cơ thể. Do đó, nếu sản phụ hít phải nhiều khí độc này sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê, có thể bị té vào than gây bỏng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ có làn da rất mỏng manh, khi tiếp xúc nhiệt độ cao rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là tổn thương phối. Cho nên, để giữ ấm cho sản phụ và em bé, gia đình sản phụ có thể sử dụng các phương pháp khác thay thế như mặc nhiều quần áo ấm, hoặc sử dụng lò sưởi", BS Hiệp lý giải.