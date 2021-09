Chiều 5-9, anh NDQ (quận 8, TP.HCM) cho biết Bệnh viện (BV) Gia An 115 (TP.HCM) đã miễn toàn bộ chi phí điều trị cho cha anh.

“Tôi cũng đã ký nhận số tiền gần 32 triệu đồng đã đóng trước đây. Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm của BV Gia An 115” – anh Q. nói.

Trước đó, PLO đăng tải bài viết “Vì sao BV Gia An 115 thu bệnh nhân COVID-19 gần 32 triệu đồng?”.



Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) đã hỗ trợ toàn bộ viện phí cho 1 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TỰ SANG

Bài viết cho thấy cha anh Q. có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho… nên được đưa vô BV Gia An 115 để thăm khám vào ngày 9-8. BV tiến hành xét nghiệm và ghi nhận cha anh Q. dương tính với SARS-CoV-2.



Sau đó, cha anh Q. được BV đưa vào khu điều trị. Đến chiều 11-8, BV báo cha anh mất do nhiễm COVID-19 mức độ nguy kịch, ngưng tuần hoàn hô hấp, suy đa tạng, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Toàn bộ chi phí điều trị cho cha anh Q. trong vòng 4 ngày gần 32 triệu đồng.

“Tôi cứ nghĩ bệnh nhân bị COVID-19 như cha tôi thì được điều trị miễn phí. Đằng này tôi phải đóng quá nhiều tiền” - anh Q. thắc mắc.

BS Tạ Phương Dung, Phó Giám Đốc BV Gia An 115, cho biết cha anh Q. khi vào BV đã có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2… Sau đó, BV ghi nhận cha anh Q. mắc COVID-19.

Ngay thời điểm cha anh Q. mắc COVID-19, BV Gia An 115 chưa chuyển đổi công năng điều trị COVID-19. Do vậy, BV liên hệ nhiều nơi để chuyển cha anh Q. đi điều trị COVID-19 nhưng không nơi nào nhận do quá tải. Vì vậy, BV Gia An 115 giữ cha anh Q. để điều trị. Mặc dù BV cố gắng điều trị nhưng do cha anh Q. có nhiều bệnh nền, lại nhiễm COVID-19 nên cơ thể suy kiệt nặng, không qua khỏi.

Theo BS Dung, BV sẽ nhanh chóng làm việc với các bộ phận liên quan. Nếu ngân sách Nhà nước đồng ý thanh toán chi phí điều trị COVID-19 trước thời điểm BV được phép điều trị COVID-19 thì BV sẽ hoàn tiền lại cho anh Q. Bên cạnh đó, BV cũng sẽ xem xét hoàn cảnh gia đình anh Q. để hỗ trợ tiền viện phí.