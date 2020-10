BV Đa khoa Khánh Hòa có máy chụp mạch máu hiện đại 29 tỉ đồng

Sáng 22-10, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức trao tặng, bàn giao hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (máy DSA) cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với tổng trị giá 29 tỉ đồng.



Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền tại BV Đa khoa Khánh Hòa do Khatoco tài trợ. Ảnh: Q.Đ

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền là thiết bị quan trọng trong chẩn đoán chính xác, cấp cứu, điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu, ặc biệt là bệnh động mạch vành, mạch máu não.

Nhờ hình ảnh thu được từ DSA, bác sĩ phát hiện được tình trạng tắc nghẽn, co hẹp hay phình dị dạng của mạch máu trong từng bộ phận của cơ thể giúp can thiệp cấp cứu kịp thời, giảm tàn phế và tử vong.

Ngoài ra, máy DSA còn giúp can thiệp sớm các bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi làm giảm tỉ lệ tử vong, tàn tật, giúp giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.



Bàn giao hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền. Ảnh: QĐ

BS Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho hay năm 2008 bệnh viện này được UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư trang bị một máy DSA. Bệnh viện đã thực hiện can thiệp tim mạch cùng các can thiệp khác qua DSA khoảng 800- 1.000 ca mỗi năm, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu cơ tim trong gang tấc.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sử dụng, đến nay máy DSA đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.



“Việc đầu tư máy DSA mới với công nghệ hiện đại, tiên tiến cho bệnh viện sẽ giúp các bác sĩ, chuyên gia phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán chính xác. Giảm tổn thất về tính mạng do di chuyển bệnh nhân gây nên cũng như tiền của do kéo dài thời gian chờ đợi điều trị ở tuyến trên”- BS Chính thông tin.



Cán bộ, nhân viên Khatoco hiến máu nhân đạo. Ảnh: QĐ

Nhân dịp này, hơn 250 cán bộ, công nhân viên Khatoco đã tham gia hiến máu nhân đạo nhằm bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.