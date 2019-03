Cận cảnh những điểm bán thịt bẩn kinh hoàng

Địa phương sẽ sớm kiểm tra Ông Phan Phương Bình, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, cho biết lần đầu nghe nói đến điểm kinh doanh thịt bò mà Pháp Luật TP.HCMđề cập. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, quận 12, cũng cho rằng ông chưa nghe phản ánh về điểm kinh doanh thịt bò tại phường. Cả hai ông đều cho biết sẽ phối hợp với đoàn liên ngành quận 12 kiểm tra hai điểm kinh doanh thịt bò nói trên. Về tình trạng trước Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn, bà Trần Thị Thu Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Gò Vấp, cho biết do không giám sát ban đêm nên phường không nắm được tình hình. Còn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Gò Vấp, cũng nói chưa nắm được thông tin một số người pha lóc thịt heo trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh như trên. Bà Phượng và ông Tuấn cho biết sẽ sớm kiểm tra những điểm này.