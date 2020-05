Ngày 14-5, Ths BS Ông Huy Thanh- Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết BV vừa phẫu thuật thành công một trường hợp vỡ lá lách do chấn thương.

Bệnh nhi là bé gái TMT (9 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) nhập viện do bị té, đau nhiều và toát mồ hôi, tinh thần hoảng hốt.

Trước đó, bé T. chạy đùa với bạn trên bờ ruộng, trượt té đập vùng sườn trái vào đống đất khô trên ruộng.

Qua siêu âm, BS chẩn đoán bệnh nhi bị chấn thương lá lách, chỉ định truyền dịch và chống sốc, truyền máu và nhanh chóng phẫu thuật, cắt bỏ lách toàn phần. Sau phẫu thuật tình hình sức khỏe bé T. đã ổn định.

Theo các BS, lá lách đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn có hại. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ lách, trẻ rất dễ bị các bệnh nhiễm trùng năng, đặc biệt là nhiễm khuẩn gây viêm phổi nặng, viêm màng não và những nhiễm trùng nghiêm trọng khác. Do đó cần hướng dẫn tiêm chủng phòng ngừa các vi khuẩn này cho bé.

Những trường hợp trẻ bị chấn thương vùng bụng dưới sườn nếu có biểu hiện bầm thành bụng, than đau bụng... gia đình nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa Nhi. Lý do là có những trường hợp chỉ là vết bầm nhẹ bên ngoài, tuy nhiên tổn thương lách bên trong rất trầm trọng, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây nguy hiểm.