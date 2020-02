CSGT Đồng Nai góp tiền mua 100.000 khẩu trang cho dân

Ngày 2-2, để chung tay phòng ngừa “Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra”, CSGT – Trật tự TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức phát miễn phí 100.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa.



Lực lượng CSGT - trật tự TP Biên Hòa phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: CABH.

Lực lượng công an chọn 3 điểm công cộng có đông người dân qua lại là khu vực Quảng trường tỉnh, Ngã tư VinCom và Bến xe Biên Hòa để phát khẩu trang.

Trung tá Phạm Thị Huyền - Phó đội trưởng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, lực lượng CSGT-TT Công an Biên Hòa sẽ tiến hành phát 100.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn thời gian dự kiến trong khoảng một tuần.

Được biết kinh phí đợt này sẽ do cán bộ chiến sĩ của đơn vị tự nguyện đóng góp, và ngay buổi đầu tiên đã có trên 10.000 khẩu trang y tế được CBCS phát đến tận tay người dân thành phố Biên Hòa.