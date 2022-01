Mới đây, Bệnh viện (BV) Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân cao tuổi bị tắc ống mật chủ và ống tụy chính rất nguy kịch bằng kỹ thuật nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP).

Bệnh nhân là cụ ông 93 tuổi, nhập viện trong tình trạng đột ngột đau thượng vị liên tục hơn một ngày và càng lúc càng tăng, kèm mệt, buồn nôn, không sốt. Cụ ông có tiền sử bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng chưa đau bụng lần nào dữ dội như vậy. Cụ tỉnh, tiếp xúc chậm, mạch và nhịp thở nhanh, kết mạc mắt vàng, bụng có hiện tượng chướng hơi, đề kháng.

Các kết quả thăm khám cho thấy cụ có sỏi tụy kẹt ở đoạn cuối ống tụy chính gây giãn ống tụy, đồng thời đè ép vào ống mật chủ gây giãn đường mật.



Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi dùng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng ERCP cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm đường mật cấp nặng do sỏi tụy chèn ép, gây tắc nghẽn ống mật chủ và ống tụy chính trên nền viêm tụy mạn. Nếu không được can thiệp giải áp đường mật và tụy, bệnh nhân sẽ diễn tiến sốc nhiễm trùng đường mật và nguy cơ tử vong rất cao.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định vừa hồi sức nội khoa tích cực, đồng thời can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) khẩn cho cụ để lấy sỏi tụy và dẫn lưu để giải áp đường mật tụy.

BS CKII Nguyễn Đức Thông, Trưởng khoa Nội soi BV Nguyễn Trãi, cho biết phẫu thuật dẫn lưu thông thường đối với người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền kèm theo rất nguy hiểm, can thiệp ERCP giúp bệnh nhân tránh được cuộc phẫu thuật lớn.

Sau hơn một giờ thực hiện thủ thuật, ekip đã lấy được sỏi tụy, đồng thời đặt được một stent vào ống tụy chính và một stent vào ống mật chủ, thấy mật và mủ thoát ra nhiều.



Cụ ông được cứu sống sau khi can thiệp. Ảnh: BVCC

Chỉ sau vài giờ can thiệp, bệnh nhân bớt đau bụng và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa tại khoa Hồi sức cấp cứu, các chỉ số xét nghiệm dần về mức bình thường. Bệnh nhân khỏe và được xuất viện một tuần sau can thiệp. Đây là những trường hợp đầu tiên ERCP can thiệp lấy sỏi tụy, dẫn lưu ống tụy thành công thực hiện tại BV Nguyễn Trãi.

BS Thông phân tích có nhiều nguyên nhân gây viêm tụy mạn, trong đó phổ biến là do rượu và thuốc lá. Viêm tụy mạn thường gây ra những cơn đau bụng dai dẳng hoặc tái phát. Cơn đau tăng nhiều, không đáp ứng với điều trị nội khoa thường do sỏi tụy gây tắc nghẽn ống tụy chính, chít hẹp ống tụy hoặc do tắc nghẽn ống mật chủ.

Những trường hợp tắc ống mật chủ gây viêm mủ đường mật như ở cụ ông càng phải can thiệp khẩn cấp, nếu không sẽ dẫn đến sốc nhiễm trùng đường mật và tử vong.

Không nên chủ quan với những cơn đau Hiện nay, một số người dân, nhất là người già rất chủ quan, khi bị những cơn đau mơ hồ hoặc đau nhưng không biểu lộ được, hoặc chỉ nghĩ là bị viêm dạ dày, ngộ độc thức ăn… dẫn đến chậm trễ nhập viện. Các trường hợp đau bụng vùng thượng vị nặng thường do các bệnh lý nguy hiểm gây ra, trong đó có các bệnh lý về mật tụy. Cơn đau liên tục kéo dài, đau có cường độ dữ dội, hoặc đau kèm theo sốt, vàng mắt vàng da phải hết sức cẩn trọng và nhập viện sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh diễn tiến nặng, nguy cơ tử vong cao. BS CKII NGUYỄN ĐỨC THÔNG, Trưởng khoa Nội soi BV Nguyễn Trãi, TP.HCM