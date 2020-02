Cứu sống bệnh nhân bị gãy nhiều xương ở 6 vị trí khác nhau

Ngày 17-2, thông tin từ BV đa khoa (ĐK) Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương của BV vừa phẫu thuật cứu sống thành công một trường hợp đa tổn thương hiếm gặp.

Theo BS Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ, đây là ca đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long gặp tình trạng này.

Trước đó, ngày 4-2, anh NVH (26 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) được chuyển lên BVĐK Trung ương Cần Thơ từ BVĐK tỉnh Kiên Giang. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị đa tổn thương, gãy hở mỏm khuỷu trái, đùi trái và bàn chân trái. Ngoài ra anh còn bị gãy kín hai xương cẳng chân trái, đùi phải và hai xương cẳng chân phải.



Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương (BVĐK Trung ương Cần Thơ) đang phẫu thuật cho anh H.

BS Huỳnh Thống Em, Trưởng Khoa ngoại chấn thương, BVĐK Trung ương Cần Thơ, cho biết: “Gãy bập bềnh hai gối thì ngoài gây shock chấn thương do tổn thương đa gãy xương mất nhiều máu, đau đớn, còn biến chứng khác như thuyên tắc mạch do mỡ, thuyên tắc phổi do huyết khối, nhiễm trùng, tổn thương mạch máu, dây chằng khớp. Cần thời gian rất dài để phục hồi chức năng vận động”.

Sau hai lần phẫu thuật (mỗi ca kéo dài hơn bốn tiếng), đến nay tình trạng sức khỏe của anh H. đã ổn định, tỉnh táo, ăn uống tốt, giảm đau nhiều và mạch chân hai bên rõ.

Hiện anh H. vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp tại Khoa ngoại chấn thương, đồng thời tiếp tục xử trí vết thương phức tạp bàn chân trái do gãy nát. Cạnh đó anh cũng được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động.