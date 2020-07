Cứu sống song thai với dây rốn xoắn lò xo, thắt nút nhiều lần

Sáng 22-7, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Hùng Vương (TP.HCM) cho biết vừa mổ lấy thai song sinh có dây rốn vừa bị thắt nút nhiều lần vừa xoắn lò xo thành một búi, trong đó có một số đoạn ứ máu xung huyết do bị chèn ép. Đây là trường hợp lần đầu tiên được ghi nhận tại BV Hùng Vương.

Trước đó, sản phụ (32 tuổi, Long An) bị đái tháo đường mang thai lần 2 tuần 32 là song thai một nhau một ối, thai suy dinh dưỡng nặng, siêu âm thấy bất thường về phân bổ dây rốn. Sản phụ từng có lần mang thai trước mổ sinh do ối vỡ non. Đến ngày 20-7, sản phụ được chỉ định phẫu thuật do phát hiện suy thai do chèn ép rốn.



Tình trạng dây rốn thắt nút nhiều lần và xoắn lò xo thành một búi của hai bé song sinh. Ảnh: BVCC

Hai bé gái cân nặng 1.070 gr và 1.240 gr được mổ sinh an toàn và chuyển khoa Sơ sinh chăm sóc do non tháng.

Các bác sĩ nhận định nếu quyết định mổ sinh được đưa ra chậm hơn, cả hai thai nhi có lẽ sẽ chết trong bụng mẹ.

Trong thai kỳ, dây rốn đảm nhận vai trò vận chuyển oxy và dưỡng chất từ mẹ sang thai nhi đảm bảo sự sống của bé khi còn trong bụng mẹ. Bất cứ một bất thường nào đối với dây rốn về mặt cấu trúc giải phẫu hoặc do thai nhi xoay chuyển trong tử cung gây cản trở quá trình này sẽ gây ảnh hưởng đến thai kỳ cả trong quá trình mang thai lẫn quá trình chuyển dạ. Hậu quả xấu nhất là thai nhi có thể chết trong bụng mẹ. Đây là sự cố thai sản rất đáng tiếc và hầu hết là bất khả kháng.