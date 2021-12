Chế độ cho người tham gia phòng chống dịch bị nhiễm hoặc phải cách ly Một nội dung đáng chú ý khác, Chính phủ cũng đề xuất chế độ, chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trường hợp người tham gia phòng chống dịch COVID-19 phải điều trị do bị nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia phòng chống dịch COVID-19 hoặc phải cách ly sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19: 1. Được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp theo lương trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng, trong đó Quỹ BHXH chi trả theo quy định của pháp luật về BHXH và ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại. 2. Được hưởng các chế độ phòng chống dịch COVID-19 nếu tiếp tục tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19.