Hơn hai tháng mở cửa, TP.HCM xử phạt vi phạm

hơn 100 tỉ đồng Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, lực lượng công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên để phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ ngày 1-10 đến nay, Công an TP.HCM đã tổ chức trên 126 lượt tuần tra, kiểm soát, xử lý trên 87.000 trường hợp vi phạm Nghị định 100, phạt tiền trên 100 tỉ đồng. Nhắc nhở, xử lý 251 người vi phạm Nghị định 117, trong đó chủ yếu là do không đeo khẩu trang.