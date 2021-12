Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 24-12 đến 16 giờ ngày 25-12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.077 ca trong cộng đồng).



Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.879), Tây Ninh (946), TP.HCM (885), Vĩnh Long (875), Cà Mau (835), Khánh Hòa (793), Đồng Tháp (789), Cần Thơ (702), Bạc Liêu (612), Trà Vinh (564), Hải Phòng (425), Thừa Thiên Huế (395), Bình Định (387), Tiền Giang (326), Bà Rịa - Vũng Tàu (297), An Giang (289), Kiên Giang (282), Sóc Trăng (279), Đồng Nai (274), Hưng Yên (271), Bắc Ninh (252), Bình Thuận (242), Lâm Đồng (221), Đà Nẵng (211), Bến Tre (203), Phú Yên (192), Quảng Ninh (183), Gia Lai (166), Thanh Hóa (153), Quảng Trị (148), Nam Định (123), Hải Dương (109), Bình Dương (108), Hà Giang (104), Nghệ An (95), Hậu Giang (93), Vĩnh Phúc (91), Quảng Nam (84), Bắc Giang (61), Hà Nam (68), Thái Nguyên (64), Đắk Nông (53), Long An (50), Phú Thọ (48), Quảng Ngãi (47), Sơn La (38), Hòa Bình (37), Thái Bình (37), Ninh Thuận (33), Quảng Bình (32), Bình Phước (27), Cao Bằng (27), Tuyên Quang (17), Lào Cai (14), Yên Bái (14), Lai Châu (7), Điện Biên (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (-499), Phú Yên (-161), Bình Định (-156).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+406), TP.HCM (+206), Tiền Giang (+180). Riêng tỉnh Bắc Cạn không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua.

Trung bình có 15.995 ca ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Từ ngày 27-4 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 1,6 triệu ca bệnh và hơn 1,2 triệu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.



Người lớn tuổi, có bệnh nền được tiêm mũi vaccine bổ sung sau 28 ngày kể từ lần tiêm mũi 2 cuối cùng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong ngày, có hơn 14.000 người được công bố khỏi bệnh, hơn 7.700 ca bệnh nặng đang điều trị và 241 ca tử vong. Trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày cả nước có 237 ca tử vong. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24-12 có 989.988 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 144 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 hơn 76 triệu liều, hơn 65 triệu liều mũi 2 và tiêm mũi 3 (mũi tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 2,27 triệu liều.

Trong ngày, Bộ Y tế tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hà Nội từ 20 đến 26-12.

Đến nay, TP Hà Nội đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 30.000 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó, xấp xỉ 50% đã khỏi, hiện còn hơn 15.700 người đang được bố trí ở các tầng điều trị, trong đó, chủ yếu ở tầng 1 với 5.900 người đang điều trị tại nhà và hơn 8.000 người đang được điều trị tại trạm y tế lưu động và các cơ sở thu dung.

Sở Y tế TP. HCM cho biết tất cả trường hợp F0 thuộc nhóm nguy cơ phải được uống gói thuốc C ngay trước khi đi cách ly và không cần phải có triệu chứng. Còn F0 không thuộc nhóm nguy cơ được phát thuốc Molnupiravir khi có triệu chứng nhẹ.