Hà Nội: 8 bệnh viện có mức an toàn phòng chống COVID-19 thấp

Chiều 31-8, báo cáo tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 của TP, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết qua kiểm tra 78 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, kết quả có 67 bệnh viện đạt tiêu chí an toàn, 8 bệnh viện an toàn mức thấp.

Hiện Hà Nội đang tiếp tục dừng hoạt động 3 bệnh viện là Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật và Bệnh viện Mắt Hi-Tech do chưa khắc phục tồn tại trong phòng chống dịch COVID-19.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, nhận định: “Qua kiểm tra có 8/78 bệnh viện an toàn ở mức thấp là con số cao và Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP không hài lòng về việc này. Cần khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo 100% các bệnh viện phải an toàn”.

Cạnh đó, cần tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; kiểm tra xử lý nghiêm các quán karaoke hoạt động lén lút; kiểm tra, xử lý, phấn đấu 100% các bệnh viện, cơ sở y tế phải ở mức an toàn; Sở GTVT tập trung đảm bảo an toàn các bến xe, phục vụ an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 2-9.