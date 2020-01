Lợi dụng dịch bệnh do virus Corona để gom khẩu trang

Bà Satoko, đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết ý nghĩa của việc công bố tình trạng khẩn cấp nhằm mục đích khẳng định cần có sự phối hợp, hỗ trợ toàn cầu để có thể đáp ứng với dịch bệnh. Đại diện WHO bày tỏ quan ngại về việc lây lan dịch bệnh đến các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia có hệ thống y tế chưa đủ mạnh. Do đó, các quốc gia đã có sự chuẩn bị tốt thì tiếp tục duy trì. WHO đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giám sát, điều trị các ca bệnh cũng như sự cam kết, vào cuộc ở mức cao nhất trong việc ứng phó với dịch bệnh. WHO hoàn toàn tin tưởng vào năng lực kiểm soát, ứng phó dịch bệnh của Việt Nam.