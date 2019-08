Tự nhiên mấy ngày nay thấy bài nằm than gây viêm da mủ share rần rần trên mạng mới thấy viêm da là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn lại chính là những thói quen cổ hủ làm phát sinh những việc nguy hiểm vô cùng.

Nhiều cụ già khi nhắc đến chuyện này cứ khăng khăng: "Hồi đó tao nằm than có thấy sao đâu. Tụi bây trứng mà đòi khôn hơn vịt". Xin thưa với các cụ rằng hồi đó các cụ nằm nhà lá bốn phía trống trơn. Còn bây giờ người ta nằm phòng máy lạnh, phòng xây kín gió... nằm than có ngày cả nhà... ra nghĩa địa một lượt.



Một trường hợp viêm da mủ do nằm than. Ảnh: Internet

Gần đây có sự việc bà đem máy phát điện vào nhà cho chạy để có quạt máy cho mấy cháu được mát, kết cục mấy cháu ra đi tức tưởi. Bên Mỹ thì có người vào garage mở máy xe... ngủ cho ấm rồi lẳng lặng đi luôn. Rồi chuyện trời lạnh có người đốt than tổ ong cho ấm, đóng cửa ngủ và ngủ luôn không dậy nữa.

Nói đâu xa, ngay gia đình dì tôi cũng có lần suýt chết vì nằm than trong phòng kín gió. May mà dượng chợt tỉnh dậy vì nhức đầu, mở cửa ra cứu cả nhà.

Tất cả chuyện này là do ngộ độc khí CO, một loại khí không màu, không mùi, không vị, sinh ra khi các chất cháy không trọn vẹn.

Hồng cầu trong cơ thể hoạt động như đoàn xe tải vận chuyển ôxy đi khắp cơ thể duy trì sự sống. Khí CO với hồng cầu như Ngưu Lang - Chức Nữ, gặp nhau là quyến luyến không rời, làm cho ôxy thành người thứ ba. Lúc đó cơ thể sẽ thiếu ôxy vì hồng cầu "ly thân" với ôxy, không chuyên chở ôxy nữa. Ngộ độc CO gây nhức đầu, suy yếu cơ thể, tổn thương não, tim, hôn mê rồi chết. Thai phụ gặp tình trạng này thì thai hoặc chết lưu hoặc bị sẩy.

Ngộ độc CO hay gặp trong phòng kín và có vật thể cháy khiến khí CO không thoát ra ngoài được, triệu chứng mơ hồ, khí CO không màu, mùi, vị nên khó nhận biết. Nếu đang ngủ rất dễ có nguy cơ hôn mê rồi đi theo ông bà. Nói thì có vẻ phũ phàng nhưng đó là những cái chết do thiếu hiểu biết.

Nhớ nha, đừng nằm than! Nếu buộc phải nằm thì đừng quên mở hết cửa sổ, cửa ra vào cho an toàn.