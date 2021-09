Tính đến 17 giờ ngày 12-9, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 65 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 33 ca phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 32 ca trong cộng đồng. Trong ngày, TP có thêm 51 ca được điều trị khỏi và 1 ca tử vong.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 4.856 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.905 ca đã khỏi bệnh, 72 ca tử vong.



Lực lượng y tế đi lấy mẫu xét nghiệm covid-19 tại nhà người dân ở quận Bình Thủy ngày 12-9. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1 ca nghi nhiễm COVID-19 về từ TP.HCM. Tính chung từ ngày 9-7 đến nay, tỉnh ghi nhận tổng cộng 2.125 ca nhiễm, trong đó đã có 1.999 ca khỏi bệnh



Tại tỉnh Trà Vinh, trong ngày ghi nhận 7 ca nhiễm (trong khu cách ly tập trung), 1 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh hiện đã có tổng cộng 1.461 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi cho 1.002 bệnh nhân.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, trong ngày 12-9, tỉnh này tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến nay, Hậu Giang ghi nhận 467 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 382 ca, hiện đang cách ly điều trị 83 ca.

Sáng cùng ngày, tỉnh này cũng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức vừa trực tiếp vừa kết hợp trực tuyến để đảm bảo an toàn, phòng dịch COVID-19. Thống kê trong năm học mới này, từ mầm non đến THPT toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 159.000 học sinh.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết trong ngày tỉnh này ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong tỉnh lên 1.006 ca. Hai địa phương ở tỉnh có số ca mắc nhiều là thị xã Vĩnh Châu với 291 ca, huyện Mỹ Xuyên với 279 ca.

Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi cho 592 ca mắc COVID-19, có 20 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 394 ca. Địa phương này cũng đã triển khai tiêm được 165.241 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó, mũi 1 là 134.797 người và mũi 2 là 30.444 người.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (tăng 6 ca trong cộng đồng so với ngày 11-9). Trong đó, 3 ca là người sống chung một nhà tại xã Sơn Đông; 3 ca tại phường Phú Tân (cùng thuộc TP Bến Tre) và 1 ca làm nghề phụ xế giao hàng ở TP.HCM.

Tính chung đến nay, tỉnh Bến Tre ghi nhận tổng số 1.826 ca, trong số này có 1.613 ca ra viện, 46 ca tử vong.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Đồng Tháp, ngày 12-9, tỉnh ghi nhận 49 ca dương tính COVID-19, thêm 83 bệnh nhân xuất viện và 2 bệnh nhân tử vong. Tính đến nay, tỉnh này đã có 7.882 ca nhiễm COVID-19, trong đó 6.332 ca khỏi bệnh và 176 trường hợp tử vong.

Trong ngày, UBND các huyện, TP của Đồng Tháp đã hỗ trợ thêm cho 672 lao động tự do với số tiền trên 1 tỉ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 59.184 người, với tổng số tiền trên 88,7 tỉ đồng; hỗ trợ thêm hai hộ kinh doanh với số tiền 6 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 1.308 người, với tổng số tiền trên 3,9 tỉ đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 80 ca mắc COVID-19 (giảm 67 ca so với ngày 11-9), trong đó có 15 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Đến nay, Tiền Giang ghi nhận tổng cộng 12.205 ca F0, trong đó có 8.305 ca được điều trị khỏi, 299 ca tử vong. Trên địa bàn tỉnh có hai huyện Tân Phú Đông và huyện Gò Công Tây qua 9 ngày không có ca mắc mới; Có 16 xã, phường, thị trấn không có ca F0 từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày tỉnh ghi nhận 44 trường hợp dương tính (trong đó 23 ca phát hiện trong cộng đồng ở TP Châu Đốc và huyện An Phú), 70 ca khỏi bệnh. Tính chung đến nay An Giang đã ghi nhận 2.775 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.598 người đã được điều trị khỏi.