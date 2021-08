Ngày 18-8, nhiều người dân và chiến sĩ công an đã đến Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tình nguyện hiến nhóm máu O để cứu cháu BMT (6 tuổi, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) - phải lọc máu lần thứ 4 do bị ong đốt.

Theo mẹ của cháu T, cách nay 9 ngày cháu lên vườn đồi chơi, do không biết tổ ong vò vẽ rừng nguy hiểm nên cháu đến lấy que trêu đàn ong, bị ong đốt khắp người.

Người thân phát hiện sự việc liền đưa cháu T. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Những ngày qua, cháu T. đã trải qua 4 lần lọc máu. Những lần lọc máu trước, với sự hỗ trợ của bệnh viện Sản nhi Nghệ An và người thân hiến máu, cháu T. có máu để lọc. Tuy nhiên, những ngày qua ở Nghệ An xảy ra dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Vinh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 nên nguồn máu hiến cho cháu gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, mẹ cháu T. đã nhờ người có tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xin máu cứu con. Nhiều người cùng nhóm máu với cháu khi biết thông tin trên đã đến bệnh viện hiến máu.

Hiện cháu T. đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An.