Ớn lạnh gà bán trong trung tâm giết mổ gia cầm

Bị phát hiện sai phạm và xử phạt Khoảng 4 giờ sáng 28-3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM bất ngờ kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận nhiều người bày bán chân, đầu, cánh, lòng, thịt gà trong khu vực trung tâm giết mổ. Đoàn lập tức yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng này. Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết cơ sở vật chất hiện nay của Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y trong quá trình hoạt động. “Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM sẽ ra quyết định phạt tiền trung tâm này 4-5 triệu đồng theo Nghị định 90/2017 của Chính phủ. Chi cục cũng yêu cầu Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn chấn chỉnh hoạt động giết mổ. Nếu không chi cục sẽ đề nghị trung tâm ngưng hoạt động” - ông Nguyên cho biết. Sáu công ty đều bị phạt tiền Hiện có sáu công ty tổ chức giết mổ gà, vịt trong Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn, công suất mỗi ngày 80.000 - 90.000 con. Do cả sáu công ty đều không thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ, sơ chế động vật nên mỗi công ty bị phạt 2-4 triệu đồng.