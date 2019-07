‘Quan trọng nhất là bệnh viện có hệ thống gây mê tốt’

Theo bác sĩ Lee Ho Bin, chuyên gia của Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc), khi khách hàng có nhu cầu làm đẹp, nhất thiết phải lưu ý hai điểm: thứ nhất, bệnh viện thẩm mỹ phải có uy tín với độ ngũ bác sĩ có tay nghề và thứ hai, phải có hệ thống gây mê đạt tiêu chuẩn. Khi đó, người có nhu cầu “Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình” mới có thể hoàn toàn yên tâm.



Bác sĩ Lee Ho Bin là tiến sĩ y khoa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, là bác sĩ thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc) và là thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Quốc tế (ISAPS). Từ tháng 4-2019, thông qua hợp tác giữa Hệ thống Y tế Vinmec và Bệnh viện Thẩm mỹ View, bác sĩ Lee Ho Bin cùng các đồng nghiệp thường xuyên có lịch thăm khám, làm đẹp cho khách hàng Việt Nam tại Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View (Trung tâm thẩm mỹ Vinmec - View).

Hậu quả từ việc làm đẹp ở cơ sở thẩm mỹ thiếu chuyên môn

Sau 10 năm với hai lần phẫu thuật làm đẹp mà chỉ nhận lại một chiếc mũi biến dạng, cô Nguyễn T.L. đến từ TP.HCM đã cất công ra Hà Nội để được gặp bác sĩ Lee Ho Bin và nhận tư vấn trực tiếp.

Bà Nguyễn T. L. (60 tuổi, ở TP.HCM) với khuôn mũi biến dạng.



10 năm nay, cô L. chịu cảnh tự ti mỗi khi ra ngoài vì chiếc mũi trông rất khó coi của mình sau hai lần nâng mũi không như ý. Thậm chí, có giai đoạn cô khốn khổ với sụn và cánh mũi đau, sưng tấy, chảy mủ ròng ròng.

Cô L. chia sẻ nỗi niềm của mình với bác sĩ Lee Ho Bin, do muốn có một chiếc mũi cao, đẹp, 10 năm trước cô đi nâng mũi. Địa chỉ được hội chị em thân thiết rỉ tai nhau là một “thẩm mỹ viện” “ổn” với chi phí “hợp lý”. Tuy nhiên, sau lần làm mũi này, phần sống mũi của cô vẫn cong vẹo, hai cánh mũi không đều, hình dáng chiếc mũi không được cải thiện.

Sau khi quan sát tình trạng mũi của vị khách hàng cũng như lắng nghe câu chuyện của cô L., bác sĩ Lee Ho Bin nhận định, đây là một trường hợp tương đối khó trong phẫu thuật và phục hồi. Với tình trạng như hiện nay, cô L. sẽ cần phải trải qua nhiều lần phẫu thuật khác nhau để cải thiện hình dáng chiếc mũi tốt nhất có thể.

Kế hoạch phẫu thuật của các bác sĩ của Trung tâm thẩm mỹ Vinmec - View là sẽ giãn dần phần da mũi của bệnh nhân và dùng sụn sinh học để nâng mũi. Đây là loại sụn tương tự với sụn tự thân tương thích với cơ thể, giúp hạn chế tối đa các biến chứng.

Tùy vào độ tuổi sẽ có phương pháp làm đẹp khác nhau

Bác sĩ Lee Ho Bin khám cho khách hàng bị tai biến mũi do làm đẹp trước đó.



Bác sĩ Lee Ho Bin cho biết, các bác sĩ thẩm mỹ có chuyên môn giỏi sau khi thăm khám sẽ phân nhóm khách hàng theo độ tuổi để quyết định phương pháp làm đẹp. Chẳng hạn với khách hàng trước 40 tuổi và sau 40 tuổi, sử dụng sụn nhân tạo hay sụn tự thân, lấy sụn tự thân ở vị trí nào trên cơ thể là hoàn toàn khác nhau và bác sĩ cần tư vấn, lựa chọn thật kỹ lưỡng cho khách hàng trước khi thực hiện.

Bác sĩ Lee Ho Bin phân tích, thời gian phẫu thuật thực hiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ nâng mũi là khoảng 1,5 giờ đồng hồ. Thời gian chăm sóc sau phẫu thuật khoảng 1 tuần. Với những trường hợp làm đẹp mũi có can thiệp vào phần xương mũi, thời gian chăm sóc hậu phẫu có thể lâu hơn một chút, tuỳ thuộc vào nhu cầu, mong muốn của từng trường hợp cụ thể.

Bệnh viện Thẩm mỹ View sở hữu công nghệ nâng mũi hiện đại, được đăng ký sở hữu độc quyền tại Hàn Quốc. Vết chỉ khâu sẽ giấu ở phần dưới cánh mũi. Trong khoảng 3 - 6 tháng, sẽ không thể phát hiện được dấu vết can thiệp thẩm mỹ.

“Người Việt Nam thường có cánh mũi và đầu mũi hơi to. Do vậy, phương pháp phẫu thuật nâng mũi theo công nghệ Hàn Quốc khắc phục tình trạng mũi thấp tẹt, tạo dáng mũi cao thẳng, thanh mảnh hài hòa với khuôn mặt”, bác sĩ Lee Ho Bin chỉ rõ.

Nên tìm đến bệnh viện có hệ thống gây mê tốt

Là một chuyên gia lâu năm, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, bác sĩ Lee Ho Bin đưa ra lời khuyên, cần lựa chọn một địa chỉ thẩm mỹ uy tín, với bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm để cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cho kết quả cao nhất.

Đặc biệt, lời khuyên quan trọng nhất bác sĩ Lee Ho Bin đưa ra cho những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, đó là tìm tới một bệnh viện có hệ thống gây mê thật tốt.

Vinmec có hệ thống cơ sở vật chất phòng mổ hiện đại cùng kỹ thuật gây mê tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tối đa trong gây mê phẫu thuật.



“Qua tìm hiểu tại Việt Nam, tôi thấy mọi người hiểu lầm rất nhiều về phương pháp gây mê. Thực tế gây mê là phương pháp rất an toàn và bệnh nhân hoàn toàn ngủ trong quá trình phẫu thuật. Tuỳ vào loại phẫu thuật mà các bác sĩ phẫu thuật sẽ trao đổi với bác sĩ gây mê để quyết định kỹ thuật an thần giảm đau phù hợp nhất. Phương pháp tiền mê là bệnh nhân được ngủ, an thần trong quá trình gây tê để không phải chịu đau khi bác sĩ thực hiện gây tê. Trong trường hợp bệnh nhân có diễn biến bất thường, nếu bệnh viện hay cơ sở thẩm mỹ đó không có bác sĩ gây mê thường trực thì rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Bởi vậy, lời khuyên của tôi là khi có nhu cầu làm đẹp, trước tiên hãy tìm hiểu rõ bệnh viện thẩm mỹ đó có hệ thống gây mê tốt với bác sĩ gây mê giỏi hay không”, bác sĩ Lee Ho Bin khuyến cáo.