Sáng nay không có ca COVID-19 mới, bệnh nhân 418 trở nặng

Sáng 27-7, Bộ Y tế thông báo kể từ 18h đêm 26-7 đến sáng nay không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc ghi nhận đang dừng ở 420 ca.



Do số ca COVID-19 trong cộng đồng tăng lên nên tổng số người cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cũng tăng theo, hiện đang có hơn 11.954 người phải thực hiện cách ly.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân số 418 (BN418) 61 tuổi, trở nặng, có các bị biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, thở máy.

Trước khi phát hiện dương tính với COVID-19, ông này điều trị tại Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán theo dõi lao phổi bội nhiễm trên nền bệnh đái tháo đường type 2, tăng huyết áp.

Chiều 26-7, ông được chuyển sang Khoa Y học nhiệt đới của bệnh viện này.

Dự kiến, nếu tình trạng suy tim nặng dẫn đến suy đa tạng bệnh nhân sẽ được can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn oxy ngoài cơ thể, thay thế tim phổi một thời gian).

Đây là 1 trong 2 ca bệnh nặng trên cả nước cùng với ca bệnh 416.

Bệnh nhân 416 (ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên giai đoạn 3) vẫn nằm yên dưới tác dụng an thần, giãn cơ, sốt liên tục 38-39 độ C. Ngoài can thiệp ECMO, bệnh nhân phải lọc máu liên tục, thở máy hỗ trợ. Bệnh nhân được đánh giá nặng nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát.

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Quảng Ngãi (BN 419) mới phát hiện, cũng như các ca nghi ngờ mắc đang theo dõi tại BVĐK TP Quảng Ngãi, tối 26-7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn số 962/KCB-NV gửi Giám đốc BV Trung ương Huế đề nghị cử ngay 1 đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch, hỗ trợ chuyên môn cho BVĐK TP Quảng Ngãi và các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác bảo đảm công tác điều trị COVID-19.