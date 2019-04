Thực hư BV Đa khoa khu vực Thủ Đức thu tiền người nuôi bệnh

Theo BS Phước, thời gian qua một số người lén lút cho thân nhân người bệnh thuê ghế bố với giá 20.000 đồng/ngày. Không chỉ vậy, do tranh giành “khách hàng” nên đã xảy ra cự cãi, to tiếng giữa những người cho thuê ghế bố. Việc này gây ra tình trạng mất an ninh trong BV và lãnh đạo BV đã phải can thiệp.





Mặc dù người nuôi bệnh rất đông nhưng BV Ung bướu TP.HCM không thu tiền người nuôi bệnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Trước tình hình trên, lãnh đạo BV có chủ trương cung cấp bốn dịch vụ để phục vụ cho thân nhân người bệnh. Đó là ghế bố, sạc điện thoại, máy nước nóng lạnh, giặt và phơi đồ” – BS Phước nói.



Theo BS Phước, mục đích BV đứng ra làm bốn dịch vụ trên là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. “Thân nhân người bệnh có tiền thì đóng mỗi ngày 30.000 đồng/người để được hưởng bốn dịch vụ trên. Những người không có tiền thì làm đơn để BV xét cho sử dụng miễn phí” – BS Phước nói thêm.

“Hiện các khoa đang bàn bạc và lấy ý kiến của thân nhân người bệnh về việc thu mỗi ngày 30.000 đồng/người. Nếu đa phần thân nhân người bệnh đồng tình thì BV có công văn xin ý kiến Sở Y tế TP.HCM” – BS Phước cho biết.

Trước đó một ngày, do biết BV Đa khoa khu vực Thủ Đức có chủ trương thu tiền thân nhân người bệnh mỗi ngày 30.000 đồng/người nên một số thân nhân người bệnh phản ứng.

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, cho biết BV này hiện không thu bất kỳ khoản tiền nào từ thân nhân người bệnh. “BV còn xây mới nhà vệ sinh cho mọi người sử dụng miễn phí. Đặt máy nước nóng lạnh để thân nhân người bệnh sử dụng” – TS-BS Dũng nói.

Tương tự, TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết hiện bệnh nhân nội trú mỗi ngày từ 1.000 người tới 1.100 người. Một người bệnh tối thiểu có từ 1-2 thân nhân theo chăm sóc. “Mặc dù thân nhân người bệnh rất đông, sử dụng điện nước rất nhiều nhưng BV không thu bất kỳ khoản tiền nào. Không ít thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nên BV rất đồng cảm” – TS-BS Dũng cho biết.

BV Nhân dân 115 và BV Đa khoa khu vực Hóc Môn cũng không có chủ trương thu tiền người nuôi bệnh.