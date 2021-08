Khuyến cáo của WHO? WHO khuyến cáo sử dụng vắc xin COVID-19 ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn. Để giúp phụ nữ mang thai đưa ra đánh giá này, cần cung cấp thông tin cho họ về nguy cơ mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai cũng như lợi ích của việc tiêm chủng trong bối cảnh dịch tễ của địa phương, và những hạn chế hiện tại về số liệu an toàn ở phụ nữ mang thai. WHO không khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán mang thai trước khi tiêm chủng. WHO không khuyến cáo trì hoãn việc mang thai hay đình chỉ thai nghén vì lý do tiêm phòng Covid-19. (Nguồn: Website của WHO cập nhật ngày 9-7-2021) Nghiên cứu tại Anh, Mỹ: Vaccine an toàn cho phụ nữ có thai Hôm 3-8, Bộ Y tế Anh cho biết chính phủ nước này tài trợ 7,5 triệu bảng (khoảng 10,5 triệu USD) cho việc nghiên cứu lâm sàng về khoảng cách giữa các liều vaccine phòng COVID-19 ở các thai phụ. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ đã có khoảng 52.000 phụ nữ mang thai tại Anh được tiêm chủng ngừa COVID-19 với vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và Moderna - hai loại vaccine được Ủy ban Hỗn hợp về tiêm chủng và tiêm chủng (JCVI) khuyên dùng cho thai phụ. Cho đến nay vẫn chưa phát sinh vấn đề đáng lo ngại nào về độ an toàn. Tương tự, khoảng 130.000 phụ nữ mang thai tại Mỹ cũng đã được tiêm chủng an toàn. Dữ liệu do Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) vùng England và trường Đại học Oxford công bố vào tuần trước cũng cho thấy không có thai phụ nào đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 phải nhập viện, trong khi có 3 người phải nhập viện sau khi tiêm một liều, có nghĩa là 98% phụ nữ mang thai nhập viện do COVID-19 là những người chưa được tiêm chủng. Quốc vụ khanh phụ trách việc phát triển vaccine phòng COVID-19 Nadhim Zahawi cho biết phụ nữ mang thai có nhiều khả năng bị bệnh nặng khi mắc COVID-19 và vaccine phòng COVID-19 an toàn cho họ, đồng thời tạo ra sự khác biệt rất lớn khi không có phụ nữ mang thai nào phải nhập viện khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Nghiên cứu do chính phủ tài trợ này sẽ cung cấp thêm dữ liệu về cách có thể bảo vệ phụ nữ mang thai và thai nhi một cách tốt nhất (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)